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Irak petrol sahasında bombalı sabotaj

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 22:44 | Son Güncelleme

Irak petrol sahasında bombalı sabotaj

BAĞDAT (AA) - Geçen hafta baskına uğrayan Irak'ın güneyindeki "Batı Karne 2" petrol sahasına enerji sağlayan elektrik hattına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Basra Vilayeti Petrol Tesisleri Koruma Polisi Komiseri Ali Hasan Hileyyil basına yaptığı açıklamada, Basra'nın kuzeyindeki "Batı Karne 2" petrol sahasına elektrik sağlayan hatta ve enerji nakil kulesine, meçhul kişilerce, bombalı sabotaj yapıldığını söyledi.

Enerji hattının bombalı saldırıdan dolayı hizmet dışı kaldığını ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirten Hileyyil, söz konusu elektrik hattındaki kesintinin petrol üretimine olumsuz etkisinin olup olmayacağı konusunda bilgi vermedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak'taki en büyük petrol üretim sahası kabul edilen "Batı Karne 2" günlük 400 bin varil petrol üretimi yapıyor.

Bir haftadan uzun süredir ülkenin güneyindeki yoğun protestolarda, halk istihdam ve hizmetler konusunda yönetime tepkilerini dile getiriyordu. Hükümetin uygulamalarına öfkeli halk grubu geçen hafta "Batı Karne 2" sahasını basma girişiminde bulunmuştu.

Güney'deki birçok vilayette yayılan protestoların özellikle Basra'da petrol sahaları yakınlarına sıçramasından endişe ediliyor.

Basra, Irak'taki petrol üretiminin yüzde 80'ini karşılarken, petrol ihraç limanlarının bulunduğu tek vilayet olması nedeniyle stratejik öneme sahip bir bölge olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi Irak patlama petrol

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