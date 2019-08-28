Irak-Türkiye arasında yeni petrol hattı gündemde

BAĞDAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile birçok yeni projeyi görüşme imkanı bulduğunu belirterek, "Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı sadece Irak'ın kuzeyindeki petrolü değil, ülkenin diğer bölgelerinde çıkartılan petrolün de pazara ulaştırılması açısından büyük bir görev üstlenebilecek durumda. Yeni projelerden bahsettiler ve bunları biz de memnuniyetle karşıladık." dedi.

Dönmez, Irak Petrol Bakanı Gadban ile petrol bakanlığı binasındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ve Irak'ın komşu ve kardeş iki ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasında başta enerji olmak üzere birçok alanda iş birliği içinde olduklarını ve bunun geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Irak'ın birlik, beraberlik, huzur ve kalkınması ilk başta Türkiye'yi sevindirecek. Irak'ın inşallah o sıkıntılı günlerini de geride bıraktığını düşünüyoruz. Bundan sonra Irak'ın ihtiyaç duyduğu her alanda komşu ve kardeş ülke olarak onun yanında olacağız." diye konuştu.