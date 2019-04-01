IRAK (AA) - Irak Elektrik Bakanı Luey el-Hatib, Irak'ın elektrik altyapısının düzeltilmesi için 20 milyar dolara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Bakan Hatib, yaptığı açıklamada, ülkesindeki elektrik sektöründe köklü çözümlere yöneldiklerini belirtti.

Elektrik altyapısında yaşanan sıkıntıların ancak uzun vadede çözülebileceğini ifade eden Hatib, bu konuda gelişmiş ülkelerle anlaşmalar yapacaklarını kaydetti. Hatib, "Irak'ın elektrik altyapısı için 20 milyar dolara ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde DEAŞ terör örgütüyle yaşanan silahlı çatışmalar sonucu özellikle bölgedeki enerji üretim istasyonları ve enerji nakil hatlarında büyük hasarlar oluştu.

Irak'taki elektrik sıkıntısına ilişkin çıkan resmi rapora göre elektrik enerjisi alanında 12 yıl içinde yaklaşık 40 milyar dolar harcama yapıldı. Yapılan harcamalara rağmen henüz vilayetlerin bir çoğunda günlük 12 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyor.

