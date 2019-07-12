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"Irak'ın ithalat kısıtlamalarının siyasi olduğunu düşünüyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu: - "(Irak'ın makarna ithalatına kısıtlama kararı) Biz kararın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın bu konudaki girişimleriyle sorunun aşılabileceğine inanıyoruz" - "İran'ın bu konuda etken olduğunu, İran ile Bağdat yönetimi arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle böyle bir konunun meydana geldiğini düşünüyoruz"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, Irak'ın, Türkiye'den makarna ithalatına kısıtlama kararına ilişkin, "Biz kararın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın bu konudaki girişimleriyle sorunun aşılabileceğine inanıyoruz." dedi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makarna ihracatında dünyada 2. sırada olan Türkiye'nin, bu alanda önüne konulmaya çalışılan engellere Irak'ın ithalat kısıtlamasının da eklendiğini söyledi.

Kısıtlamanın, 28 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini ve bir yıl süreceğini aktaran Külahçıoğlu, "Irak'ın, Türkiye'den makarna ithalatını kısıtlaması geçici bir tedbir gibi gözükse de geçici olmayacağını öngörüyoruz. Çünkü Türk makarnasından boşalan pazarı mutlaka başka ülkeler dolduracaktır." diye konuştu.

Külahçıoğlu, Irak pazarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu ülkeye 2018 yılında 77 bin ton makarna ihracatı yapıldığını vurguladı.

Sorunları önemsediklerini aktaran Külahçıoğlu, "Irak, Türkiye'nin makarna sektörünün 5. büyük pazarı. Yıl sonu hedeflerimizi realize etmek için mutlaka farklı pazarlar açarak bunu telafi etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Külahçıoğlu, kararın siyasi olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz kararın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın bu konudaki girişimleriyle sorunun aşılabileceğine inanıyoruz. İşlenmiş tarımsal ürünlerin tamamına kademeli olarak engel getirileceği yönünde duyumlarımız var. Bu da toplam 1 milyar 600 milyon dolarlık bir ticaret hacmine işaret ediyor. Buna acilen tedbir almamız gerekiyor."

- "Muhtemelen İran'dan ithalatla pazarı doyurmaya çalışacaklar"

Türk makarnasının tüketiciler tarafından beğenildiğine işaret eden Külahçıoğlu, her yıl artan bir ivmeyle Irak pazarına hakim olduklarını söyledi.

Külahçıoğlu, Irak'ın, makarna talebini İran'dan karşılama gibi bir planının olabileceğini belirterek, "İran'da makarna üretimi artıyor. İran, Irak'taki pazara girme yönünde çok ciddi bir çaba içerisindeydi. Muhtemelen İran'dan ithalatla pazarı doyurmaya çalışacaklar." diye konuştu.

Kısıtlamaya gerekçe olarak "Yerli üreticiyi destekleme çabalarının" gösterildiğini ancak bunu inandırıcı bulmadıklarını aktaran Külahçıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticilerimiz, ihracatlarının büyük bir bölümünü Irak'a gerçekleştiriyor. Pazarda oldukça bilinen ve kabul görmüş bir ülkeyiz. Kısıtlamadan en çok etkilenecek iller, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine bağlı Mardin ve Gaziantep olacaktır. Yasağın siyasi olduğunu düşündüğümüz için çözümün de siyasi olduğuna inanıyoruz. Gerek Kuzey Irak Bölgesel Yönetimiyle gerekse de Bağdat yönetimiyle, hükümetimiz nezdinde yapılacak görüşmelerle bu sorunun aşılabileceğine inanıyoruz. Buna tedbir almazsak yumurta ile başlayan içerisine şimdi de makarnayı alan süreç, diğer tarımsal ürünlere ulaştığında 1 milyar 600 milyon dolarlık ihracat pazarımız elimizden kayacak.

İran'ın bu konuda etken olduğunu, İran ile Bağdat yönetimi arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle böyle bir konunun meydana geldiğini düşünüyoruz. Irak'tan yapılan açıklamada yerli üretimi geliştirmek için olduğu söylendi. Ancak makarna sektöründe yerli üretimi başlatabilmeleri için en az bir yıl gerekiyor. Bu yönde de bir yatırım da yok. Bu tamamen yanıltıcı, siyasi bir söylem. Bunu da kılıf olarak kullanıyorlar."

- Ticaret Bakanlığı devrede

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak pazarında yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu pazarda sorun olduğu anda sektör krize giriyor. Bunu çeşitlendirmekten başka çaremiz yok. Iraklı Bakanla temastayız. Her ülkenin de yerli üreticisini destekleme stratejileri var. Önlemlerin geçici olduğunu söylüyorlar ancak bizim üreticilerimizin o geçici önlemi bekleyecek tahammülü yok. Dondurma, meyve suyu ile başladı, arkasından makarna, şehriye ile devam etti. Onun için Iraklı Bakan ile yazıştık. 60 günde de o devreye girecek ama bizim en büyük ihracatımız yumurta ve kanatlı ette. 306 milyon dolar yumurta, 324 milyon dolar da kanatlı et ihracatımız var. Sadece bu ikisi toplamda 625 milyon doları geçiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Irak ihracat ithalat makarna mersin

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