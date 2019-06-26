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Irak'ın kronikleşen sorunu "elektrik kesintisi"

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Irak'ın güneyinde ve çoğunlukta Şiilerin ikamet ettiği vilayetlerde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle her yaz olduğu gibi bu yılda gösterilere sahne oluyor - Güneydeki Basra, Zikar, Meysa ve Divaniye vilayetlerinde son bir hafta içinde elektrik kesintisi gerekçesiyle gösteriler düzenleniyor - Basra'daki sivil aktivist Nail ez Zamil: - "Basra'daki gösteriler 2011 yılından bu yana devam ediyor. Temel insani ihtiyaç olan elektrik, içme suyu ve işsizlik sorununun çözülmesi talep ediliyor"

BAĞDAT (AA) ALİ CEVAD - Irak'ın güneyinde ve çoğunlukta Şiilerin yaşadığı vilayetlerde her yıl olduğu gibi bu yaz mevsiminde de yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşların öfkelenmesi ve gösterilerin düzenlemesine sebebiyet veriyor.

Ülkenin güneyinde başta Basra olmak üzere Zikar, Meysan ve Divaniye vilayetlerinde son bir hafta içinde elektrik kesintileri nedeniyle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Bu yıl ki gösteriler, ölü ve yaralılara sebebiyet veren önceki gösterilerden farksız bir atmosferde gerçekleşiyor.

Havaların ısınması ve elektriğe olan arzın atmasıyla birlikte, söz konusu vilayetlerde elektrik kesintileri sıklıkla yaşanıyor.

Protestoların merkezi kabul edilen ve ülkenin zengin petrol yataklarına sahip Basra'daki sivil aktivist Nail ez Zamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Basra'daki gösteriler 2011 yılından bu yana devam ediyor. Temel insani ihtiyaç olan elektrik, içme suyu ve işsizlik sorununun çözülmesi talep ediliyor." ifadelerini kullandı.

Basralıların 8 yıllardır meydanlara çıktığını ancak taleplerin yerel ve merkezi hükümet tarafından yerine getirilmediğini hatırlatan Zamil, gösterilerin devam edeceğini ve durmayacağını söyledi.

- İdari ve teknik kriz

Basra vilayeti meclisine göre her yıl yaz mevsiminde baş gösteren elektrik krizi merkezi hükümet tarafından gerekli mali fonların temin edilmesine rağmen idari ve teknik nedenlerden dolayı sürüyor.

Basra İl Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Ali eş-Şeddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vilayetin daha önce diğer illerde uygulanan elektrik programına dahil olmadığını, Basra'nın son iki hafta içinde programa dahil edildiğini kaydetti.

Şeddad'ın bahsettiği elektrik dağıtım programına göre, gün içinde her 4 saat de elektrik verilip, akabinde her 2 saat de kesinti yapılıyor.

Komisyon Başkanı Şeddad'i, vilayet meclisinin 2019 yerel bütçesinde önceliği elektrik ve su sektörüne verdiğini belirterek, her iki hizmet sektörü için yaklaşık 100 milyon dolarlık bütçenin ayrıldığını ancak sorunun vilayetin idaresinden kaynaklandığını belirtti.

Irak merkezi hükümetinin, Basra'daki yerel idareye, hizmet projelerinin hayata geçirilmesi hususunda geniş yetkiler verdiğini hatırlatan Şeddad, ancak şu ana kadar insani temel ihtiyaçların karşılanması hususunda bu yetkilerin kullanılmadığını söyledi.

- Gösterilerin hedefinin dışına çıkması

Güneydeki bir başka vilayet olan Zikar'daki sivil aktivist Adi el-Cabıri, vilayette elektrik kesintilerinde artışın yaşandığını, yeni programla birlikte 4 saat elektrik verilmesinin karşılığında 2 saatlik kesinti yaşandığını belirtti.

Cabıri, yeni elektrik programına rağmen vatandaşların aldığı hizmetin çok kısıtlı olduğunu kaydetti.

Gösterilerin patlak vermesiyle endişelerin meydana geldiğini de belirten Cabıri, "Vilayet güvenliğinin sarsılmasından endişe duyuyoruz. Hükümet yetkililerinin göstericilerin taleplerine cevap vermemesi halinde protestolar hedefinin dışına çıkabilir." uyarısında bulundu.

- Irak'ın elektrik altyapısı için anlaşmalar

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 30 Nisan'da Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkesinin elektrik dahil olmak üzere enerji altyapısını güçlendirmek için Siemens şirketiyle 14 milyar avroluk bir anlaşmaya imza atmıştı.

Irak, ülkede sık sık yaşanan elektrik kesintisinin önüne geçebilmesi için saatte 23 bin megavat elektriğe ihtiyacı var ancak şu anda Bağdat yönetimi 18 megavatlık bir üretim gerçekleştiriyor.

Ülkenin güneyinde geçen yaz ayında patlak veren gösterilerde güvenlik güçleri ve vatandaşlar arasında çıkan çatışmada, ölü ve yaralılar meydana gelmişti.

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