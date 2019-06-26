BAĞDAT (AA) ALİ CEVAD - Irak'ın güneyinde ve çoğunlukta Şiilerin yaşadığı vilayetlerde her yıl olduğu gibi bu yaz mevsiminde de yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşların öfkelenmesi ve gösterilerin düzenlemesine sebebiyet veriyor.

Ülkenin güneyinde başta Basra olmak üzere Zikar, Meysan ve Divaniye vilayetlerinde son bir hafta içinde elektrik kesintileri nedeniyle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Bu yıl ki gösteriler, ölü ve yaralılara sebebiyet veren önceki gösterilerden farksız bir atmosferde gerçekleşiyor.

Havaların ısınması ve elektriğe olan arzın atmasıyla birlikte, söz konusu vilayetlerde elektrik kesintileri sıklıkla yaşanıyor.

Protestoların merkezi kabul edilen ve ülkenin zengin petrol yataklarına sahip Basra'daki sivil aktivist Nail ez Zamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Basra'daki gösteriler 2011 yılından bu yana devam ediyor. Temel insani ihtiyaç olan elektrik, içme suyu ve işsizlik sorununun çözülmesi talep ediliyor." ifadelerini kullandı.

Basralıların 8 yıllardır meydanlara çıktığını ancak taleplerin yerel ve merkezi hükümet tarafından yerine getirilmediğini hatırlatan Zamil, gösterilerin devam edeceğini ve durmayacağını söyledi.