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"Irak'ın tavuğa vergi açıklaması bir karar değil proje"

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit: - "(Irak'ın tavukta gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkaracağı açıklamaları) Ek gümrük vergisi açıklaması bana göre bir karar değil proje. Bunu çok uygulanabilir bulmuyorum" - "Bunun perde arkasında başka bir şey var, koz olarak kullanılmak üzere ortaya atılan bir pazarlık malzemesi olduğunu düşünüyorum"

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, kanatlı et sektöründe en büyük pazar olan Irak'ın, bu ürünlerde gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 50'ye çıkaracağı yönündeki açıklamalara ilişkin, "Ek gümrük vergisi açıklaması bana göre bir karar değil, proje. Bunu çok uygulanabilir bulmuyorum. Bunun perde arkasında başka bir şey var, koz olarak kullanılmak üzere ortaya atılan bir pazarlık malzemesi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanatlı eti ve yumurta sektöründe ihracatın oldukça iyi gittiğini, miktar bazında yüzde 17 artış görüldüğünü ancak birim fiyatlardaki gerileme nedeniyle değer bazında artışın bu seviyenin gerisinde kaldığını belirtti.

Sektörün ihracatının yüzde 80-85'inin Irak'a yapıldığına işaret eden Girit, Irak'ın, yerel ürünleri koruma ve ulusal sanayiyi geliştirme anlayışı çerçevesinde 5 Ağustos'tan itibaren tavuk ürünlerinden aldığı gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükselteceği yönünde açıklamalarda bulunulduğunu hatırlattı.

- Pazarlık malzemesi

Irak'tan gelen bu açıklamanın sektörde şaşkınlığa neden olduğunu dile getiren Girit, şöyle devam etti:

"Ek gümrük vergisi açıklaması bana göre bir karar değil, proje. Bunu çok uygulanabilir bulmuyorum. Irak'ın piliç eti üretimi oldukça düşük. Gümrük vergisini ithalatçı verir ama bedelini halk öder. Bu karar Irak'ta halkın daha yüksek fiyatla piliç eti yemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu bizim bildiğimiz mantığa ters. Bunun perde arkasında başka bir şey var. Koz olarak kullanılmak üzere ortaya atılan bir pazarlık malzemesi olduğunu düşünüyorum."

Girit, karara gerekçe olarak gösterilen yerli sanayiyi geliştirme konusunda Irak'ta başlatılmış bir program ya da verilen bir destek duymadıklarını da ifade etti.

- "Japonya prestij pazar"

Yumurta tarafında ise herhangi bir sıkıntı gözükmediğini, yine Irak ağırlıklı olmak üzere ihracatta artışın devam etmesini beklediklerini anlatan Girit, kanatlı eti sektörü açısından Japonya'ya ihracatın başlamasının dikkate değer olduğuna işaret etti.

Japonya'nın kanatlı eti ihracatı yaptıkları en yüksek standarda sahip ülke olduğunu anlatan Girit, "Japonya bizim için prestij bir pazar ancak bu ülkeye ihracatın artması için sürece ihtiyaç var. Siparişler devam ediyor. Henüz arzu ettiğimiz düzeyde değil ama sabır isteyen bir pazar." diye konuştu.

- Kanatlı etinde Ortadoğu, sakatatta Uzakdoğu

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye'nin kanatlı eti ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yıla göre miktar bazında yüzde 17 artışla 213 bin 652 tona, değer bazında ise yüzde 11 artışla 254 milyon 215 bin dolara ulaştı. İhracatta ilk sırayı 136 milyon dolarla Irak aldı. Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ette, Hong Kong, Vietnam ve Tayvan ise sakatatta ön plana çıkan pazarlar oldu.

Yumurtada ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 208 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde ihracatın önemli bölümü Irak'a yapılırken Azerbaycan, Libya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan en fazla yumurta gönderilen ülkeler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Irak ihracat kanatlı eti tavuk eti

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