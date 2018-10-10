Iraklı hasta, İstanbul'da hayata tutundu

İSTANBUL (AA) - Solunum yetmezliği şikayetiyle Irak'tan tedavi için Medicana Çamlıca Hastanesi'ne başvuran 21 yaşındaki Mustafa Faruk, şifayı Türkiye'de buldu.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, soluk borusunda yaşadığı işlev kaybı dolayısıyla birçok ameliyat geçiren hasta, Medicana Çamlıca Hastanesi Başhekimi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Aydemir sayesinde hayata tutundu.

Irak'ta yaşayan, 21 yaşındaki Mustafa Faruk, arkadaşlarıyla gittiği piknikten dönerken geçirdiği trafik kazasından sonra ülkesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde, solunum yetmezliği sebebiyle entübe edildikten sonra soluk borusunda darlık gelişti. Bu darlığın düzeltilmesi için geçirdiği operasyon sonrasında soluk borusunda enfeksiyon ve buna bağlı doku kaybı oluşan Faruk, bu kaybın giderilmesi için bir operasyon daha oldu.

Geçirdiği operasyonda soluk borusuna boyun kaslarından alınan dokular ile yama yapılan ve bu kasların kıkırdak dokuya sahip olmaması sebebiyle nefes alımı sağlanamayan hastaya trakeostomi kanülü takıldı.