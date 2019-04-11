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Irak'tan Rusya ile ilişkilerin genişletilmesi çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 02:45 | Son Güncelleme

Irak'tan Rusya ile ilişkilerin genişletilmesi çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Rusya ile ekonomik ilişkilerin genişletilmesi çağrısında bulundu.

Irak Başbakanlık İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Abdulmehdi, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Orta Doğu Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'la görüştü.

Abdulmehdi, görüşmede Rusya ile ilişkilerin genişletilmesi, enerji, petrol, doğal gaz projelerinin geliştirilmesi ve ekonomik iş birliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu.

Bogdanov da Rusya yönetiminin Irak'la politik, ekonomik ve askeri alanlarla birlikte enerji, petrol ve doğal gaz projelerinde ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istekli olduğunu söyledi.

Açıklamada, planlanan ortak projeler hakkında ise bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomik ilişkiler Irak rusya

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