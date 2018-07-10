İran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruz

Ekber Karabağ / Tahran, 10 Temmuz (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran ekonomisini çökertmek amacıyla bir savaş odasına dönüştüğünü ileri sürerek, ABD'nin ekonomik baskılarla iç isyan çıkarmayı ve halkı sokağa dökmeyi hedeflediğini ileri sürdü.
İsfahan eyaletinde konuşan Cihangiri, ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la birlikte hareket ettiğini söyleyerek, "Olası tüm senaryoları değerlendirdik ve en kötü senaryolar için hazırlık yapıyoruz" dedi.
ABD'nin İran'ın petrol ihracatını önleme çalışmalarına değinen Cihangiri, "Allah'ın izliyle Amerikalılara İran petrol satışının durdurulamayacağını bu yıl yapacağımız hamlelerle göstereceğiz" diye konuştu.
Cihangiri, yapacakları hamlelerden birinin petrolü iç borsada satmak olduğunu söyledi. (Fotoğraflı)
Görüntü Dökümü:
İshak Cihangiri'nin konuşması
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