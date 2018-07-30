İran, ABD yaptırımlarından kaçınmak için kripto para birimi çıkaracak

Elif Varan / İstanbul,30 Temmuz (DHA) - İran hükümeti Nisan ayında, deneysel bir yerli kripto para birimi geliştirdiğini bildirdi.
İran’ın resmi haber ajansı PressTV’ye göre yerli bir kripto para birimi geliştirme planı hükümetin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın gündeminde.
Bakanlığın yatırımdan sorumlu başkan yardımcısı olan Alireza Daliri, dün yaptığı açıklamada projenin İran Merkez Bankası ile iş birliği içinde yapıldığını belirtti. Alireza Daliri konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi.
“Ülkede yerli bir dijital para birimi kullanmak için zemin hazırlamaya çalışıyoruz”
“Bu para dünyadaki herhangi bir yere para transferini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, yaptırımlar sırasında bize yardımcı olabilir.”
İran, kripto para birimlerine karşı yeni bir sanal para üretme planı olan tek ülke değil. Bu yılın başlarında Venezüela, Güney Amerika ülkesi petrol rezervlerine bağlanan Petro isimli sanal bir parayı başlattı. ABD, Amerikalıların Petro'yu kullanmasını yasaklayarak karşılık verdi.
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