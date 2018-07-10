İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

Ekber Karabağ / Tahran, 10 Temmuz (DHA) - İran Meclis Başkanvekili Ali Mutahhari, İran'ın petrol ihracatını önlemeye çalışan ABD'yi, Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti.

İran Meclisi'nin resmi haber ajansı ICANA'ya konuşan Mutahhari, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeye çalıştığını belirten ABD'nin tehdidinin gerçekleşmesi halinde İran'ın buna misilleme olarak petrol transferinin en önemli güzergâh olan Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını söyledi.

Mutahhari, ABD'nin Basra (Fars) Körfezi'nde yeni bir savaş için hazır olmadığını savundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen hafta İsviçre'ye yaptığı ziyarette ABD'nin petrol çıkışının ardından, "Yapabiliyorsanız, yapın sonucu görürsünüz" diye uyarmıştı.

Ardından İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi de ABD'yi, Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etmişti. (Fotoğraflı)

