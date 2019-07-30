İran kripto para madenciliğini yasallaştırdı

stanbul, 30 Temmuz (DHA) - İran hükümeti kripto para madenciliğini yasal bir endüstriyel faaliyet olanı olarak kabul ettiğini açıkladı.

Mehr Ajansı’nın haberine göre kripto para madenciliği yapmak isteyenlerin Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alması gerekecek.

Tahran yönetimi kripto para ticareti yapanların mevcut riskleri kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tip finansal araçların bankacılık sistemi ya da devlet güvencesi altında olmadığına dikkat çekti. Kripto para madenciliğini yasallaştıran karara göre, kripto para birimlerini yerel işlemlerde kullanmak hala yasak.

Ayrıca diğer endüstriyel faaliyet alanlarında olduğu gibi kripto paralarda da üreticiler, ürünlerini yurtdışına satıp gelirleri tekrar İran’a getirmedikleri sürece vergilere tabi tutulacak.

Tahran yönetiminin elektrik fiyatlarını düşük tutmak amacıyla uyguladığı teşvik programları, bir dönem dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan Çin dahil bir çok yabancı ülkeden madencilerin İran’a gelmesine neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre İran, 2017 yılında enerji fiyatlarına 45.1 milyar dolar sübvansiyon uyguladı.

Dünyanın ikinci en ucuz elektrik fiyatlarına sahip İran’da kripto para madencilerinin de kullandığı elektrik fiyatı hala kilovatsaat başına 3 sent olarak hesaplanıyor.

Ancak hükümet madencileri endüstriyel faaliyet kapsamına aldıktan sonra kullandıkları elektrik fiyatı da yükselecek. Kripto para madencilerinin kullanacağı elektriğin 7 sente satılması bekleniyor. Bu seviye, yine elektrik fiyatları uygun olduğu için en çok tercih edilen ülkelerden Çin ile aynı maliyet düzeyi anlamına gelecek.

