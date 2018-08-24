FİNANS

İran pazarını bırakan Avrupalı şirketlerin boşluğunu Türk şirketler dolduracak

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Avrupalı büyük hava yolu şirketlerinin ticari gerekçeyle Tahran seferlerini Eylül ayından itibaren askıya alacaklarını açıklaması, Türk hava yolu şirketlerinin İran pazarında yolcu sayısının artmasının da önünü açtı.

Gökhan Artan / İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - Avrupalı büyük hava yolu şirketlerinin ticari gerekçeyle Tahran seferlerini Eylül ayından itibaren askıya alacaklarını açıklaması, Türk hava yolu şirketlerinin İran pazarında yolcu sayısının artmasının da önünü açtı. Batılı şirketlerin askıya alma kararı faaliyete girdiğinde, Tahran’dan İstanbul bağlantılı dünyanın birçok noktasına uçuşlar yapan Türk şirketlerin İran pazarında yolcu sayısını yaklaşık yüzde 20 artırması öngörülüyor.
Türk hava yolu şirketleri ile İstanbul aktarmalı uçuşlar yapan İranlı yolcuların sayısı Eylül ayından itibaren daha çok artacak. British Airways Londra, Air France’ın alt şirketi Joon’un Paris, Hollanda Kraliyet Havayolları da (KLM) Amsterdam ile İran’ın başkenti Tahran arasında, ticari gerekçelerle Eylül ayında seferlerini askıya alacaklarını duyurdu. Avrupalı üç havayolu şirketi Tahran seferlerini askıya alma kararını uygulamaya başladığında, İran pazarında Türk hava yolu şirketleri daha çok yolcu taşıyacak.
Yolcu sayıları yüzde 20 artacak
İran’ın milli havayolu şirketi İran Havayolları ile özel havayolu şirketlerinin Avrupa’ya seferlerinin yetersiz olması, İran pazarında İstanbul’dan her saatte dünyanın birçok noktasına bağlantılı uçuşlara imkan tanıyan Türk şirketlerin yolcu doluluk oranlarını da olumlu etkileyecek. Her noktaya uçmasının yanı sıra transit yolcu pazarından pay alabilmek için Tahran’dan da diğer havayolu şirketlerine göre daha uygun bilet fiyatları olmasıyla da İranlıların daha çok tercih ettiği Türk şirketlerin İran pazarında yolcu sayısını yüzde 20 artırması öngörülüyor.
İstanbul aktarmalı daha çok uçacaklar
Batılı şirketlerin uçuşlarını askıya alma kararının faaliyete girmesi sonrası uçuşlarını askıya alacak Avrupalı havayolu şirketleri ile uçan yolcuların büyük çoğunluğu artık Türk şirketleri ile İstanbul aktarmalı Avrupa başta olmak üzere dünyanın her noktasına uçuşlar yapacak.Avrupa dışında aktarmalı olarak ABD’ye giden de çok sayıda İran kökenli yolcular yer alıyor.
En çok Paris’e gidiyorlar
Özellikle çok sayıda İran kökenlinin yaşadığı Paris ve Los Angeles ile Tahran arasında İstanbul aktarmalı daha çok yolcu taşınacak. Pegasus Havayolları günde Tahran’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na bir sefer düzenlerken Paris’e iki, Amsterdam’a üç ve Londra’ya ise dört sefer yapıyor.THY ise biri Sabiha Gökçen olmak üzere Tahran’dan beş sefer yapıyor. Türk hava yolu şirketleri aralarında çok sayıda transit de bulunduğu İran’dan yolcu taşıyor.

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