FİNANS

İran riyalinde sert düşüş: Bir günlük kayıp yüzde 7'yi aştı

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

ABD'nin ekonomik yaptırımlarına maruz kalan İran'da, ülkenin para birimi riyaldeki düşüş trendi hızlandı.

Ekber Karabağ / Tahran, 29 Temmuz (DHA) - ABD'nin ekonomik yaptırımlarına maruz kalan İran'da, ülkenin para birimi riyaldeki düşüş trendi hızlandı.
Küresel piyasaların kapalı olmasına rağmen bugün sabah saatlerinde İran riyali serbest piyasada diğer para birimlerine karşı yüzde 7.0'dan daha fazla değer kaybetti.
Dolar riyal karşısında 100,000 değerini geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle bu yılın ilk yedi ayında İran parasındaki değer kaybı yüzde 130'ü aşmış oldu.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Çarşamba günü Merkez Bankası başkanlığı görevinde değişiklik yaparak, Veliyullah Seyf'in yerine Abdülnasır Himmeti'yi atamıştı.
Tahran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan ayrılan ve İran'a yönelik yaptırım politikası izleyen ABD'nin baskıları, İran'daki ekonomik krizin ana nedeni olarak belirtiliyor.

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