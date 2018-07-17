FİNANS

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

 Tahran yönetimi, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılan ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan ABD'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı.

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

Ekber Karabağ / Tahran, 17 Temmuz (DHA) - Tahran yönetimi, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılan ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan ABD'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı.

Tahran'da yabancı misyon temsilcileri ve işadamlarıyla bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ekonomik yaptırımların "yasa dışı" olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"ABD'nin hukuk dışı eylemleri ve uluslararası kuralları çiğneme çalışmalarının kolaylıkla vazgeçilebilecek bir konu olmadığını dünyaya göstermeye çalışacağız.

"Beyaz Saray yönetimi uluslararası kuralları ihlal etmeyi alışkanlık haline getirdiği.

"Uluslararası toplum bu alışkanlığı durdurmalı, aksi takdirde küresel düzen için iyi bir gelecek olmayacak" (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Tahran'da yabancı misyon temsilcileri ve işadamlarının katıldığı toplantıdan görüntüler
- Zarif'in konuşması

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatıPegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı
Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikasıTürkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

Samsun'da 'yazlık' patates hasadı

Samsun'da 'yazlık' patates hasadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.