"İran’a uygulanan ambargo bölge barışını ve istikrarını tehlikeye atıyor"

İSTANBUL (AA) - MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, uluslararası hukuku ve kamuoyunu dikkate almadan İran’a uyguladığı ambargonun, bölgede barış ve istikrarı tehlikeye attığını ifade etti.

Kaan, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MÜSİAD olarak uluslararası yaptırımların hukuksal birer dayanağının olması, bu bağlamda orantılı olması ve insan haklarına zarar vermemesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Fakat üzülerek ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, uluslararası hukuku ve kamuoyunu dikkate almadan İran’a uyguladığı ambargonun, bölgede barış ve istikrarı tehlikeye attığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, ABD’nin kendi çıkarları için yaptırımları dış politika aracı olarak kullanmasının bölgede siyasi gerilimin artmasına yol açtığını, bölgede savaş kaynaklı yaşanan gelişmelerin sükunete kavuşmasına engel teşkil ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin ambargonun kapsamı dışında yer almasının Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin daha üst seviyelere ulaşabilmesi adına çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Kaan şunları kaydetti: