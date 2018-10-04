FİNANS

İran'a yaptırımlar boğaz trafiğini yoğunlaştıracak

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

ABD'nin İran petrolüne uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle Akdeniz pazarında ortaya çıkacak arz sıkıntısı, piyasayı Rus Ural petrolüne yöneltecek - Bu durum İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki deniz trafiğini yoğunlaştıracak - Türk boğazlarında artacak tanker trafiği ve teslimat gecikmeleri Akdeniz piyasasında rafineri maliyetlerini yükseltecek

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - ABD'nin 4 Kasım'da İran petrolüne uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle Akdeniz pazarında ortaya çıkacak arz sıkıntısının, piyasayı Rus Ural petrolüne yönelteceği ve bu durumun İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki deniz trafiğini yoğunlaştıracağı öngörülüyor.

AA muhabirinin, Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (Bilkent EPAM) tarafından hazırlanan İran Ambargosu-Türk Boğazları Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, İran'a uygulanacak yaptırımlar, teslimat ve ödeme süreçlerinin de etkisiyle 20 Eylül'den itibaren etkisini göstermeye başladı.

Bilkent EPAM'dan Prof. Dr. Hakan Berument ve Öğretim Görevlisi Serkan Şahin ile Global Energy Research Partners'dan Araştırma Direktörü Emin Emrah Danış'ın hazırladığı rapora göre, İran'a uygulanacak yaptırımlar nedeniyle Akdeniz pazarında ortaya çıkacak arz sıkıntısı, piyasayı Rus Ural petrolüne yöneltecek, bu durum ise İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki deniz trafiğini artıracak.

Türk boğazlarında artacak tanker trafiği ve teslimat gecikmeleri Akdeniz piyasasında rafineri maliyetlerini yükseltecek. Böylece Türkiye'nin de içinde yer aldığı piyasada petrol ürünleri üzerinde fiyat baskısı artacak.

- OPEC açığı kapatamayabilir

Öte yandan rapora göre, İran'a uygulanacak yaptırımların ardından piyasada oluşacak arz açığının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü tarafından telafi edilmesi mümkün görünmüyor.

Suudi Arabistan petrolünü Çin'in hakim olduğu Asya piyasasına, Irak ise petrolünü daha çok Avrupa ve Amerika piyasasına gönderiyor.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın orta ve uzun vadede karşılaşacağı teknik sorunlar nedeniyle yaşlanmış petrol sahalarında üretimini artıramayacağı öngörülüyor. Irak'ın da Basra'daki ihracat kapasitesi nedeniyle aradaki farkı kapatamayacağı tahmin ediliyor.

PARTNERSeksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...Seksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...
Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yıldırım: Ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeydeYumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yıldırım: Ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeyde
GYİAD iş dünyasında cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edecekGYİAD iş dünyasında cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Çanakkale Boğazı İran ambargosu İran ham petrolü İstanbul Boğazı petrol piyasası Petrol tankerleri transit geçişte gecikme Türk Boğazları

En Çok Okunan Haberler

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Memura ek gösterge müjdesi

Memura ek gösterge müjdesi

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber! Kiralar ne kadar artacak?

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber! Kiralar ne kadar artacak?

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yıldırım: Ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeyde

Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yıldırım: Ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeyde

GYİAD iş dünyasında cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edecek

GYİAD iş dünyasında cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edecek

Adıyaman'da 105 kişilik işe 508 kişi müracaat etti

Adıyaman'da 105 kişilik işe 508 kişi müracaat etti

Kayseri'de model fabrika hamlesi

Kayseri'de model fabrika hamlesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.