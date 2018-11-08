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İran'a yaptırımlar Türkiye için fırsat kapısını aralayacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

İran'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Seyed Hafez Mousavi: - "(ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları) Bu durum Türk firmalarının İran'daki varlığını artırmaları için çok iyi bir fırsat. Türkiye, bunu fırsata çevirebilirse Avrupa ve Çin'in hakim olduğu İran pazarında söz sahibi olabilir" - "Türkiye, Rusya ve Çin yetkilileriyle ticarette yerel para biriminin kullanılmasına ilişkin görüşmelerimiz olumlu seyrediyor. Ticarette alternatif yöntemleri de kullanmaya hazırız" - "Sadece ABD yaptırımları nedeniyle Avrupa ile iş birliğimizin askıya alınması ya da durdurulması söz konusu değil"

AYŞENUR SAĞLAM/DİLARA ZENGİN - İran'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Seyed Hafez Mousavi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının bölge ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını belirterek, "Bu durum Türk firmalarının İran'daki varlığını artırmaları için çok iyi bir fırsat. Türkiye, bunu fırsata çevirebilirse Avrupa ve Çin'in hakim olduğu İran pazarında söz sahibi olabilir." dedi.

Mousavi, AA muhabirine, ABD'nin ikinci aşamada devreye aldığı yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın yıllardır yaptırımlara maruz kaldığını anımsatan Mousavi, ülke ekonomisinin uluslararası piyasalardan bağımsız hareket ettiğini dolayısıyla ABD'nin söz konusu yaptırımlarından en az düzeyde etkileneceğini söyledi.

Mousavi, yaptırımların ülkenin petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltması için bir fırsat olabileceğine işaret ederek, "Petrol dışı ürünlerin ihracatını ve yurt içi üretim kapasitesini artırmaya yönelik politikaları hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Söz konusu yaptırımların bölge ekonomisine etkilerine değinen Mousavi, İran'ın önceliğinin komşu ülkeler, Ortadoğu ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile ilişkilerini geliştirmek olduğunu ifade etti.

- "İran ile iş birliğinin zarardan çok yararı var"

Mousavi, bu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde özel sektörün büyük rol oynayacağına dikkati çekerek, "Buralardaki şirketlerin birçoğu Amerikan firmalarıyla iş birliği içinde olmadığı için yaptırımların negatif sonuçlar doğuracağı konusunda tedirgin değiliz. İran ile iş birliğinin onlar için zarardan çok yararı var. Bu durum komşu ülkeler için fırsat olabilir." diye konuştu.

Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelerle yerel para birimiyle ticaretin gündemlerinde olduğunu aktaran Mousavi, şunları kaydetti:

"Türkiye, Rusya ve Çin yetkilileriyle ticarette yerel para biriminin kullanılmasına ilişkin görüşmelerimiz olumlu seyrediyor. Bu ülkeler yerel parayla ticaret yapmaya hazır olduklarını ifade ediyor. Finansal sistemdeki dolar hakimiyetine karşı ticarette alternatif yöntemleri de kullanmaya hazırız. Avrupa ülkeleri özel ödeme aracıyla İran ile iş yapmayı desteklemeye hazır olduklarını belirtti. Söz konusu ülkelerle ilişkilerimize ivme kazandırmak için bu fırsatı kullanabiliriz."

Mousavi, İran'ın Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin ABD'nin yaptırımlarına karşı tutumlarını memnuniyetle karşıladığını ancak Avrupa'da kamunun özel sektör üzerinde etkisinin sınırlı olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda KOBİ'ler veya Amerikan ortaklı olmayan büyük firmalarla iş birliği yapmanın doğru bir yol olacağına işaret eden Mousavi, "Sadece ABD yaptırımları nedeniyle Avrupa ile iş birliğimizin askıya alınması ya da durdurulması söz konusu değil." dedi.

- "Yerel para birimiyle ticaret için çalışıyoruz"

Mousavi, yaptırımların Türkiye için olumlu sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, "Bu durum Türk firmalarının İran'daki varlığını arttırmaları için çok iyi bir fırsat. Türkiye, bunu fırsata çevirebilirse Avrupa ve Çin'in hakim olduğu İran pazarında söz sahibi olabilir. İran ve Türkiye olarak turizm alanında ve yatırımlarda iş birliğini artırabilir, ilişkilerimizi güçlendirebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin İran'ın bölgedeki ana ortağı olduğunun altını çizen Mousavi, ticarette Türk lirasının kullanılmasının İranlı firmalar tarafından memnuniyetle karşılanacağı öngörüsünde bulundu.

Mousavi, yerel para birimiyle ticarete ilişkin düzenlemelere yönelik her iki ülkenin merkez bankalarının çalıştığını anlatarak, "Her iki ülke konuya ilişkin ortak görüş ortaya koydu ancak uygulamanın hayata geçmesi özel sektöre bağlı. Onların da bu konuda istekli olması önemli. Ticari faaliyetlerimiz açısından bu durumun çok iyi bir araç olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD yatırım iran Seyed Hafez Mousavi türkiye

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