İran'a yaptırımlar Türkiye için fırsat kapısını aralayacak

AYŞENUR SAĞLAM/DİLARA ZENGİN - İran'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Seyed Hafez Mousavi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının bölge ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını belirterek, "Bu durum Türk firmalarının İran'daki varlığını artırmaları için çok iyi bir fırsat. Türkiye, bunu fırsata çevirebilirse Avrupa ve Çin'in hakim olduğu İran pazarında söz sahibi olabilir." dedi. Mousavi, AA muhabirine, ABD'nin ikinci aşamada devreye aldığı yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın yıllardır yaptırımlara maruz kaldığını anımsatan Mousavi, ülke ekonomisinin uluslararası piyasalardan bağımsız hareket ettiğini dolayısıyla ABD'nin söz konusu yaptırımlarından en az düzeyde etkileneceğini söyledi. Mousavi, yaptırımların ülkenin petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltması için bir fırsat olabileceğine işaret ederek, "Petrol dışı ürünlerin ihracatını ve yurt içi üretim kapasitesini artırmaya yönelik politikaları hayata geçireceğiz." diye konuştu. Söz konusu yaptırımların bölge ekonomisine etkilerine değinen Mousavi, İran'ın önceliğinin komşu ülkeler, Ortadoğu ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile ilişkilerini geliştirmek olduğunu ifade etti.

- "İran ile iş birliğinin zarardan çok yararı var" Mousavi, bu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde özel sektörün büyük rol oynayacağına dikkati çekerek, "Buralardaki şirketlerin birçoğu Amerikan firmalarıyla iş birliği içinde olmadığı için yaptırımların negatif sonuçlar doğuracağı konusunda tedirgin değiliz. İran ile iş birliğinin onlar için zarardan çok yararı var. Bu durum komşu ülkeler için fırsat olabilir." diye konuştu. Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelerle yerel para birimiyle ticaretin gündemlerinde olduğunu aktaran Mousavi, şunları kaydetti: "Türkiye, Rusya ve Çin yetkilileriyle ticarette yerel para biriminin kullanılmasına ilişkin görüşmelerimiz olumlu seyrediyor. Bu ülkeler yerel parayla ticaret yapmaya hazır olduklarını ifade ediyor. Finansal sistemdeki dolar hakimiyetine karşı ticarette alternatif yöntemleri de kullanmaya hazırız. Avrupa ülkeleri özel ödeme aracıyla İran ile iş yapmayı desteklemeye hazır olduklarını belirtti. Söz konusu ülkelerle ilişkilerimize ivme kazandırmak için bu fırsatı kullanabiliriz."