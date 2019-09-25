"İran'da yatırım için iyi bir potansiyel var"

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi, İran'da yatırım için iyi bir potansiyel olduğunu, Türk iş adamlarının İran’da yatırım yapmasının kendilerini mutlu edeceğini belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret eden Saberi, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.

Hacısalihoğlu ile bir süre sohbet eden Saberi, İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için tüm gücüyle çalışacağını ifade etti.

Saberi, İran'dan Trabzon'a turist ve iş adamlarının geldiğini anlatarak şöyle devam etti:

"İran'da da yatırım için iyi bir potansiyel var. Türk iş adamlarının İran'da yatırım yapması bizi mutlu eder. Turizm geliştiği için otel yatırımları iyi bir fırsattır. Ayrıca petrokimya ve petrol ürünleriyle ilgili yatırımlar yapılabilir. Türkiye'nin gelişmesini kendi ülkemizin gelişmesi gibi görüyoruz. Ben de görevde olduğum süre içinde kardeşlik bağının güçlendirilmesi için elimden geleni yapacağım."

- "Umarız ki ticaretimiz ve ilişkilerimiz artar"

Hacısalihoğlu da yeni göreve başlayan Başkonsolos Saberi'ye görevinde başarı temennisinde bulunarak, "Umarız ki sizin döneminizde iki ülke iş birliği gelişir, ticaretimiz ve ilişkilerimiz artar." dedi.