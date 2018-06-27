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İran'daki ekonomik krizin ardından Hamaney yargıyı göreve çağırdı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinde son günlerde yaşanan ekonomik çalkantıların ardından, ekonomik güvenliği bozan kişiler hakkında yargı kurumunun devreye girmesini istedi.

İran'daki ekonomik krizin ardından Hamaney yargıyı göreve çağırdı (2)

(Fotoğraf eklendi)

Ekber Karabağ / Tahran, 27 Haziran (DHA) - İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinde son günlerde yaşanan ekonomik çalkantıların ardından, ekonomik güvenliği bozan kişiler hakkında yargı kurumunun devreye girmesini istedi.
Üst düzey yargı kurumu yetkililerini kabulünde konuşan Hamaney, son zamanlarda ülkede devam eden ekonomik sıkıntılara değinerek, "Ekonomik güvenlik yargının işidir; halkın iş, kazanç ve geçim alanı güvende olmalı" dedi.
Yargı idam uyarısı yaptı
İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Laricani de dün yaptığı konuşmada ekonomik istikrarı bozanların idam cezasına çarpıtılacağı uyarısında bulundu.
Meclis: Ruhani ekonomi kurmaylarını değiştirsin
İran parlamentosundaki Ekonomi Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu başkanları, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye gönderdikleri mektupla, ekonomi kurmaylarını değiştirilmesini talep etti.
Döviz fiyatları 2 kat arttı
ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları yeniden devreye sokacağını bildirmesinin ardından ülkede son aylarda döviz kurları iki kattan daha fazla artıp, ona bağlı bazı ürünlerin fiyatında sert artışlar yaşanmaya başladı.
Esnaf kepenk kapattı
Son bir haftadır başta Tahran Büyük Pazarı olmak üzere ülkenin bazı şehirlerinde esnaf yaşanan gelişmeleri protesto etmek için kepenk indirdi.
Serbest piyasada döviz alım-satımı yasak
Döviz kurlarında yaşanan aşırı dalgalanmalar üzerinde, hükümet geçen ay dolar kurunu 42000 Riyal'de sabitledi, serbest piyasada döviz alım satımını yasakladı. Buna rağmen dolar kuru kara borsada yaklaşık 80000 Riyal üzerinden alış veriş ediliyor.
Ülkedeki bazı ithalatçı firmalar, devletten aldıkları sabit ucuz kur üzerinden ithal ettikleri malları kara borsadaki yüksek kur fiyatıyla piyasaya sürerek milyarlarca dolar haksız kazanç elde etti. Piyasadaki çalkantıların ana müsebbipleri olarak gösterilen bu firmalarla ilgili yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yargı yetkililerine konuştu

İran'daki ekonomik krizin ardından Hamaney yargıyı göreve çağırdı (2)İran'daki ekonomik krizin ardından Hamaney yargıyı göreve çağırdı (2)

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