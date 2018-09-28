İran'dan cam eşya ithalatına koruma önlemi

İran menşeli çekme ve üfleme cam ile float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında korunma önlemi soruşturması açılacak.
Ticaret Bakanlığının, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, İran menşeli çekme ve üfleme cam ile float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uygulanan korunma önleminin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru incelendi.
İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verdi.
Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülerek 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.
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