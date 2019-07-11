İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ın ATO ziyareti

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, İran'ın son 40 yıldır Türkiye'nin en önemli ticari ortakları arasında yer aldığını belirterek, geçen yıl Türkiye'nin İran'a ihracatının 2,3 milyar dolar, bu ülkeden ithalatının ise 6,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin iki ülke ticareti için 30 milyar dolarlık hedef koyduğunu anımsatan Baran, "Türkiye ile İran arasındaki dış ticaret hacminin, 30 milyar dolarlık hedefe ulaşması için ATO olarak elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, "Türkiye ile İran arasındaki siyasi, tarihsel ve ekonomik ilişkiler çok derin ve güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve İran'ın ticari ilişkilerinin kendine has bir ekosistemi olması gerektiğini belirten Farazmand, bu anlamda yeni bir Tercihli Ticaret Anlaşması'na duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Türkiye'de 6 bin İranlı öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu sayının gittikçe arttığını ifade eden Farazmand, Ankara'nın eğitim konusunda diğer illerden önde olduğunun da altını çizdi.

