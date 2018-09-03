İranlı fıstık üreticileri Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - İran Fıstık Üreticileri Birliği üyeleri, Antep fıstığı üretimi konusunda araştırma yapmak üzere Gaziantep'e geldi.

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünü ziyaret eden üretici, sanayici ve araştırmacılardan oluşan 27 kişilik İranlı heyet, Enstitü Müdürü Nevzat Aslan'dan bilgi aldı.

Heyete Antep fıstığı üretimi ve ihracatına ilişkin sunum yapan Aslan, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünün Tarım ve Orman Bakanlığının görevlendirdiği tek enstitü olduğunu söyledi.

Antep fıstığının yanı sıra badem, üzüm, zeytin ve nar gibi ürünler üzerinde de araştırma yaptıklarını aktaran Aslan, "Çok farklı konularda araştırma yapıyoruz. Yetiştirme teknikleri, bitki sağlığı ve fıstık ekonomisi gibi konularda araştırmacı mühendisimiz var. Uluslararası dost ve kardeş ülkelerle ortak projelerimiz var. Suriye, Özbekistan, Türkmenistan ve Kıbrıs gibi ülkelerle ortak çalışmamız var." ifadelerini kullandı.

Dünyada Antep fıstığı üreten 3 büyük ülkenin Amerika, İran ve Türkiye olduğunu belirten Aslan, "Türkiye'de bu yılın rakamlarına göre, 3 milyon 500 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Antep fıstığı ihracatımız 10 bin tonun altında. Bizim üretim alanlarımızın yüzde 90'nı kuru şartlarda yapılıyor. Yani İran'dan tamamen farklı." diye konuştu.

Aslan, konuk heyete enstitü bahçesindeki fıstık fidesi üretim serasını da gezdirdi.

İranlı fıstık üreticileri, Gaziantep'teki temaslarının ardından, Şanlıurfa'ya gidecek.

