FİNANS

"İranlı işçiler maaşlarıyla ancak 10 gün geçinebiliyor”

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 15:06 | Son Güncelleme

İran'daki Kirmanşah Eyaleti İşçi Evi Genel Sekreteri Evliya Ali Beygi, işçilerin aldıkları aylık ücretin 4 kişilik bir aileyi 10 günden fazla geçindirmeye yetmediğini belirtti

İran'daki Kirmanşah Eyaleti İşçi Evi Genel Sekreteri Evliya Ali Beygi, İranlı işçilerin aldıkları aylık ücretin 4 kişilik bir aileyi 10 günden fazla geçindirmeye yetmediğini söyledi.

İşçilerin yaşadıkları geçim sıkıntısına "döviz kurundaki dalgalanmalar ve hayat pahalılığının" neden olduğunu belirten Beygi, "İranlı işçiler geçim sıkıntısı yaşıyor. İşçiler aldıkları maaşla ancak 10 gün geçinebiliyor." dedi.

Beygi, mevcut şartlarda işçilerin aldığı ücretin 4 kişilik bir ailenin dahi geçinmesi için yeterli olmadığını vurgulayarak, artık ailelerin kırmızı veya beyaz et tüketemediğini ifade etti.

Serbest piyasadaki döviz kuru artışının büyük şehirlere göre küçük şehirlerde daha fazla olduğunu aktaran Beygi, dolayısıyla küçük şehirlerdeki işçilerin durumunun çok daha kötü olduğunu dile getirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Beygi, yeni yıl bütçesinde toplumun tüm kesimlerinin beklentisinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Beygi, asgari ücretin gerçek enflasyon oranı ve işçilerin geçim durumu göz önünde bulundurularak belirlenmesini istedi.

- İran'da asgari ücret

İran'da asgari ücret, ABD'nin tek taraflı yaptırımları sonrası döviz kurunda yaşanan artışla birlikte 450 dolardan 320 dolara kadar geriledi.

Ülkede dolar kurunun hükümet tarafından 4 bin 200 tümene sabitlenmesinin ardından 320 dolar seviyesinde kalan asgari ücretin yeni yılla birlikte artması bekleniyor.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Gazeteci yazar Şenkul’un “Ajans Haberciliği” kitabı için imza günüGazeteci yazar Şenkul’un “Ajans Haberciliği” kitabı için imza günü
Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışının iptal edilmesi, çiftçileri sevindirdiIlgın Şeker Fabrikası'nın satışının iptal edilmesi, çiftçileri sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iran işçi maaş

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Herkes bu kuzuların peşinde! Tanesi 2 bin 500 lira

Herkes bu kuzuların peşinde! Tanesi 2 bin 500 lira

Yeni yıl için altın uyarısı! 2019'da beklenti ne, rekor gelecek mi?

Yeni yıl için altın uyarısı! 2019'da beklenti ne, rekor gelecek mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci yazar Şenkul’un “Ajans Haberciliği” kitabı için imza günü

Gazeteci yazar Şenkul’un “Ajans Haberciliği” kitabı için imza günü

Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışının iptal edilmesi, çiftçileri sevindirdi

Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışının iptal edilmesi, çiftçileri sevindirdi

Mersin'de limon dalında kaldı

Mersin'de limon dalında kaldı

BUTGEM, Özbekistan'a model olacak

BUTGEM, Özbekistan'a model olacak

Avrupa’nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre’de buluşacak

Avrupa’nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre’de buluşacak

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.