FİNANS

İranlı turistler bayramda Van'ı tercih etti

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki yurt dışı çıkış harçlarının artırılmasına rağmen Van'a gelmeye devam eden İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafa erken bayram yaşattı - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci: -"Geçtiğimiz hafta son ayların en büyük yolcu girişi oldu. 2 bin 737 yolcu, 178 ticari araç girişi gerçekleşti. Bu ciddi rakamdır ve Van'daki esnaf ve tüccarlar için önemlidir" - Van TSO Başkanı Necdet Takva: -"5 Nisan'dan bu yana yaşanan açığı son bir hafta içinde kapatma düzeyine geldik. Son zamanlarda kentin sokaklarında İranlı turist sayısında büyük bir artış var"

CEMAL AŞAN - Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş için Van'ı tercih eden İranlılar, çarşı ve otellerde doluluğu artırdı.

İran'daki yurt dışına çıkış harçlarının astronomik oranda yükseltilmesi nedeniyle ülkelerinden çıkmakta zorlanan turistlerin, yeniden Van'a gelmeye başlaması kentteki tüm kesimleri sevindirdi.

Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa erken bayram yaşattı.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçişlerde, geçtiğimiz hafta bir günde 2 bin 737 yolcu girişiyle son zamanların en yüksek rakamlarından birine ulaşıldı.

- "Yolcu sayıları tekrar normale döndü"

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıköy Sınır Kapısı'nda başlattıkları modernizasyon çalışmalarının ticaretin yanı sıra turizm alanında da hareketliliği artırdığını söyledi.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan 2016'da 238 bin, geçen yıl da 500 bine yakın turist girişi olduğunu anlatan Çiftci, geçen günlerde İran'ın aldığı kararla ulusal çapta yurt dışı çıkış harçlarının ciddi oranda artırıldığını kaydetti.

Bu durumun ister istemez Van'ı etkilediğini dile getiren Çiftci, "Bunun sadece Kapıköy'de yapıldığı gibi bir algı oluştu ancak bu doğru değil. Bütün kapıları kapsayan bir karardı. Bu biraz olumsuz etkiledi ancak yolcu sayıları bu günlerde tekrar normale döndü. Geçtiğimiz hafta son ayların en büyük yolcu girişi oldu. 2 bin 737 yolcu, 178 ticari araç girişi gerçekleşti. Bu ciddi rakamdır ve Van'daki esnaf ve tüccarlar için önemlidir." diye konuştu.

İran'ın Hoy kenti ve çevresi için harçların yeniden değerlendirilerek uygun bir rakama indirilmesi konusunda bir çalışmanın başlatıldığını vurgulayan Çiftci, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu, rakamın düşürülmesiyle kente gelen turist sayısının sürekli artacağına inandığını söyledi.

Van'ın bölgenin cazibe merkezi olduğunu, hükümetlerinin de Van'a önem verdiğini belirten Çiftçi, yapılacak yeni çalışmalarla kentin her alanda gelişeceğine inandığını aktardı.

- "Son girişler aradaki açığı kapatıyor"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise 15 Nisan'dan itibaren İran devletinin yurt dışına çıkan vatandaşlarına yönelik çıkış harçlarını artırdığını anımsattı.

2017'de Kapıköy'den gelen İran turist sayısının 500 bine ulaştığını ifade eden Takva, harçların yükseltilmesinden olumsuz etkilenen kentlerin başında Van'ın geldiğini belirtti.

Takva, Van'da bir kaç yıldır İran hedef pazarına yönelik çalışmaların neticesinde önemli bir başarının elde edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Harçların yükselmesiyle İranlı turistin ilimizi ve ülkemizi ziyaretlerinde düşüş yaşandı. Ancak İranlıların kendi hükümetlerine yönelik tepkiyi gevşettiğini ve tekrar önemli oranda girişin olduğunu gözlemliyoruz. 15 Nisan'dan bu yana yaşanan açığı son bir hafta içinde kapatma düzeyine geldik. Son zamanlarda kentin sokaklarında İranlı turist sayısında büyük bir artış var. Sadece Van'ı değil bütün turizm bölgelerini ilgilendiren bir konu. Bu anlamda topyekün bir çalışma yapmamız gerektiğini ifade ettik. İran büyükelçisini ziyaret ederek bu konuları görüştük ve bir ay içinde harçların indirilmesi konusunda önemli bir gelişme olacağı müjdesini verdi. Ama bir gevşeme olduğunu ve İranlıların ülkemizi birinci sırada tercih ederek ilimize giriş yaptıklarını görüyoruz."

Van'ın ticaretini etkileyen İranlı turist girişinin bundan sonra da aksamadan devam edeceğini tahmin ettiğini belirten Takva, "Hedef pazarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Irak ve Arap ülkelerinde önümüzdeki günlerde yeni girişimlerde bulunacağız. Turizm hedef pazarımızı çeşitlendirme konusunda Van TSO olarak üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttıNisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı
Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepkiTatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci İranlı turist ticaret van Van Ticaret Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Binali Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Niğde'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyor

Niğde'deki dev bahçeden 20 bin ton elma toplanıyor

Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

Nisan ayında toplam cirolar yıllık yüzde 25.2 arttı

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

Sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

Sanayi üretimi Nisan’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

Altan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattık

Altan Elmas: Yoğun talep üzerine konut kampanyasını uzattık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.