FİNANS

İranlıların artan gelişleri Van'da otel yatırımlarını artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 16:20 | Son Güncelleme

İranlı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği kentlerden olan Van'da konaklama sektörüyle ilgili yatırımlar artarak devam ediyor.

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - İranlı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği kentlerden olan Van'da konaklama sektörüyle ilgili yatırımlar artarak devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Yatırım Teşvik Belgeleri"ne ilişkin verilere göre kent bu yıl 10 ayda toplam 439 yataklı 5 otel projesi ile proje sayısı olarak en fazla yatırım yapılan 6'ncı kent oldu.
Yerli ve yabancı turistlerin Van'a gelişlerindeki artışlar kent genelinde konaklama sektöründe yatırımları artırdı. Geçtiğimiz yıl 500 bin İranlı turist, karayoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken kent genelinde yeni otel ve eğlence merkezleri açıldı.
İran'ın yurt dışı çıkış harçlarına getirdiği zam ise yurt dışına çıkış yapacak olan İran vatandaşları ve Van esnafı da etkilendi. Buna rağmen kenti 10 ayda ziyaret eden turist sayısı, yerli ve yabancı, toplamda 700 bini geçti. Farsça dil kursları açılıp personel eğitimine yoğunluk verildiği kentte 10 ayda toplam 439 yataklı 5 otel projesi ile proje sayısı açısından en fazla konaklama yatırımı yapılan 6'ncı kent oldu.
48 şehirde 143 yeni otel projesi
Bu arada en fazla otel yatırımı yapılan ilk iki kent Antalya ve İstanbul oldu. İstanbul toplam 2,449 yataklı 15 proje ile ikinci sırayı alırken, Trabzon 1,253 yataklı 12 proje ile dikkat çekti. Muğla 1,861 yataklı 10 proje ile dördüncü olurken, İzmir 855 yataklı 6 proje ile beşinci oldu. Bu yılın Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık döneminde toplam 48 kentte toplam 22 bin 81 yataklı 143 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. Yeni yatırımlar toplamda 2 milyar 337 milyon lira harcanarak tamamlanacak.
3 yıldızlılar önde
Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Yatırım Teşvik Belgeleri"ne ilişkin derlediği verilere göre, 10 ayda teşvik belgesi alan projeler içinde 3 yıldızlılar toplam 78 otel (6,996 yatak) ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 7,748 yatak (15 otel) ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. 4 yıldızlılar proje sayısında 29, yatak kapasitesinde 5,773 adet olarak gerçekleşti. 2 yıldızlı başvurusu proje bazında 1’de kalırken, 15 butik otel, 5 özel belgeli otel başvurusu yapıldı. İller bazında Antalya toplam 3,628 yataklı 16 yeni otel projesi ile ilk sırada yer aldı.

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