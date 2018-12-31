İrlanda pasaportu için başvuran Birleşik Krallık vatandaşları yüzde 22 arttı

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - İrlanda pasaportu için başvuruda bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının sayısı 2018 yılında yüzde 22 artış gösterdi.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında neredeyse 100 bin Birleşik Krallık vatandaşı İrlanda pasaportu alabilmek amacıyla, bu ülkenin vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu. Bu sayı 2016'da 81 bin ve 2015'te 46 bin düzeyindeydi.

Yalnızca İrlanda'da veya Kuzey İrlanda'da doğanlar ile annebabaları İrlanda pasaportu taşıyanlar İrlanda pasaportu alabiliyor. Birleşik Krallık bu kritere uyan 6 milyon kişi var.

