FİNANS

İrlanda pasaportu için başvuran Birleşik Krallık vatandaşları yüzde 22 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

İrlanda pasaportu için başvuruda bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının  sayısı 2018 yılında yüzde 22 artış gösterdi.

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - İrlanda pasaportu için başvuruda bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının sayısı 2018 yılında yüzde 22 artış gösterdi.
İrlanda Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında neredeyse 100 bin Birleşik Krallık vatandaşı İrlanda pasaportu alabilmek amacıyla, bu ülkenin vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu. Bu sayı 2016'da 81 bin ve 2015'te 46 bin düzeyindeydi.
Yalnızca İrlanda'da veya Kuzey İrlanda'da doğanlar ile annebabaları İrlanda pasaportu taşıyanlar İrlanda pasaportu alabiliyor. Birleşik Krallık bu kritere uyan 6 milyon kişi var.

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