İş adamı Abdullah Tivnikli'nin vefatı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tivnikli'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Türk Telekom'un, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Tivnikli için yayınladığı mesajda, ülke ekonomisine değer katan pek çok projede öncü rolü üstlenen, iş dünyasının kıymetli isimlerinden Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tivnikli’nin vefatının üzüntüsü içinde olunduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Değerli iş insanı Tivnikli'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk iş dünyasına başsağlığı dileriz. Tivnikli'yi hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri, ülke kalkınmasına verdiği destek ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 10 yıldır şirketimize sağladığı kıymetli katkılardan dolayı her zaman minnetle anacağız." ifadelerine yer verildi.
Tivnikli'nin kısa özgeçmişinin yer aldığı açıklamada, "Tivnikli, Türk Telekom'da yönetim kurulu üyeliği görevlerinin yanı sıra grubun şirketleri olan TTNET ve Avea'nın yönetim kurullarında Yönetim Kurulu Üyesi, Argela, AssisTT, İnnova ve Sebit'in yönetim kurullarında ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alıyordu." denildi.
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