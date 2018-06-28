İş adamı Şarık Tara'nın vefatı

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, iş adamı Şarık Tara'nın vefatına ilişkin, "Ülkemiz, iş dünyası ve Türk inşaat sektörünün gelişimine büyük emekler vermiş, binlerce kişiye istihdam yaratmış, başarıları ve örnek kişiliğiyle yurt dışında da gurur kaynağı olan çok kıymetli bir büyüğünü kaybetti." ifadesini kullandı.

Koloğlu, iş adamı Şarık Tara'nın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Şarık Tara'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Koloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz, iş dünyası ve Türk inşaat sektörünün gelişimine büyük emekler vermiş, binlerce kişiye istihdam yaratmış, başarıları ve örnek kişiliğiyle yurt dışında da gurur kaynağı olan çok kıymetli bir büyüğünü kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, Tara ailesine, ENKA Holding çalışanlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Türk iş dünyasının başı sağolsun."

