FİNANS

İş adamı Şarık Tara'nın vefatı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 23:48 | Son Güncelleme

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu: "Ülkemiz, iş dünyası ve Türk inşaat sektörünün gelişimine büyük emekler vermiş, binlerce kişiye istihdam yaratmış, başarıları ve örnek kişiliğiyle yurt dışında da gurur kaynağı olan çok kıymetli bir büyüğünü kaybetti"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, iş adamı Şarık Tara'nın vefatına ilişkin, "Ülkemiz, iş dünyası ve Türk inşaat sektörünün gelişimine büyük emekler vermiş, binlerce kişiye istihdam yaratmış, başarıları ve örnek kişiliğiyle yurt dışında da gurur kaynağı olan çok kıymetli bir büyüğünü kaybetti." ifadesini kullandı.

Koloğlu, iş adamı Şarık Tara'nın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Şarık Tara'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Koloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz, iş dünyası ve Türk inşaat sektörünün gelişimine büyük emekler vermiş, binlerce kişiye istihdam yaratmış, başarıları ve örnek kişiliğiyle yurt dışında da gurur kaynağı olan çok kıymetli bir büyüğünü kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, Tara ailesine, ENKA Holding çalışanlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Türk iş dünyasının başı sağolsun."

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybettiÜnlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti
Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandıMilli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Celal Koloğlu İNTES Şarık Tara'nın vefatı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

Kayseri'ye 1 milyar dolarlık AVM projesi

Kayseri'ye 1 milyar dolarlık AVM projesi

Bakan Tüfenkci, Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Mehdiyev'i kabul etti

Bakan Tüfenkci, Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Mehdiyev'i kabul etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.