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İş adamları, Türkiye-Azerbaycan KEK toplantısında alınan kararlardan memnun

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

ATİB Başkanı Cemal Yangın: - "Önümüzdeki ay imzalanması beklenilen Tercihli Ticaret Anlaşması ticareti canlandıracak" - TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat: - "Memnuniyet verici bir durum. Bizler de iş adamları olarak yapılan anlaşmaların uygulanması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Tercihli Ticaret Anlaşması ise ticaret hacminin artmasına büyük katkı ve kolaylık sağlayacak" - MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Abdurrahman Uzun: - "Bu, uzun zamandır konuşulan ve iş dünyasının da beklediği bir haberdir. Bu gün devlet büyüklerimizin insiyatif alarak bunu gerçekleştiriyor olması bizleri mutlu etti"

BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları, Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısında alınan kararları ve gelecek ay imzalanması öngörülen Tercihli Ticaret Anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Bakü'de, 16 Eylül'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov başkanlığında düzenlenen toplantıda alınan kararlar, iş dünyası tarafından olumlu bulundu.

Toplantıda imzalanan eylem planında 2019-2022 dönemi için yer alan 147 eylemin önemli kısmının ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olması, cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesi yönünde iş adamlarını umutlandırdı.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KEK toplantısında kabul edilen kararların ticari hayata büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Hem Azerbaycan hem de Türkiye hükümetlerine teşekkür eden Yangın, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bugün tam kapasitesiyle çalışmıyor. Tercihli Ticaret Anlaşmasından sonra bunun önü açılacaktır. Önümüzdeki ay imzalanması beklenilen Tercihli Ticaret Anlaşması ticareti canlandıracak. Cumhurbaşkanlarımız 2023 yılına kadar 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi belirledi. Henüz 3 milyar dolardayız. İş dünyası hevesle ve umutla bekliyor. Bu hedef günlük ticaretle dolmaz. Ortak yatırımlar lazım. Üçüncü ülkelerde beraber iş yapmalıyız. Büyük yatırım miktarını bunlar teşkil eder." dedi.

Yangın, Türk vatandaşlarına uygulanan vize uygulamasının kaldırılmasının da hem sosyal hem de ticari ilişkilerin gelişmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise KEK toplantısında alınan kararlarla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ilerleyeceğini, yeni iş alanlarının açılacağını belirtti.

Büyükfırat, "Memnuniyet verici bir durum. Bizler de iş adamları olarak yapılan anlaşmaların uygulanması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Tercihli Ticaret Anlaşması ise ticaret hacminin artmasına büyük katkı ve kolaylık sağlayacak. Biz iş adamları da üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. İki ülke arasında köprü vazifesi gördüğümüzün farkındayız." ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Azerbaycan Başkanı Abdurrahman Uzun da mevcut dönemde hem Azerbaycan hem de Türkiye ekonomisinin iş birliğini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Karşılıklı bir fayda olduğunu belirten Uzun, "Her iki tarafın da isteği ve arzusu olduğu için çok daha hızlı hayata geçeceğini umuyoruz. Tercihli Ticaret Anlaşması da pazarda adil bir rekabet ortamı oluşturacak. Bu, uzun zamandır konuşulan ve iş dünyasının da beklediği bir haberdir. Bu gün devlet büyüklerimizin insiyatif alarak bunu gerçekleştiriyor olması bizleri mutlu etti." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cemal Yangın Hüseyin Büyükfırat

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