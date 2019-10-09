İş adamları ve akademisyenlerden "Model Fabrika"ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, verimliliğin Türkiye'nin en önemli sorunlarından olduğunu belirterek, "Buradaki (Model Fabrika) temel amaç, yalın üretimi başaran firmalarımıza sonrasında Endüstri 4.0'ı öğretmek. Endüstri 4.0'ı uygulayabilmek için yalın üretimi bilmek lazım." dedi.

ASO Başkanı Özdebir ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile aralarında ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak'ın da bulunduğu heyet, ASO 1. OSB'deki "Model Fabrika" olarak bilinen Türkiye'nin ilk "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi"ni ziyaret etti.

Özdebir, buradaki konuşmasında, verimliliğin Türkiye'nin en önemli sorunlarından olduğunu dile getirerek, "Örneğin ABD'nin verimliliğine 100 dersek bizim işletmelerimizin verimliliği 40'larda. KOBİ'ler büyük işletmelere göre 5 misli daha az verimli." ifadesini kullandı.

Model Fabrika projesiyle işletmelerin verimli çalışabilmelerini ve yalın üretimi öğrenmelerini amaçladıklarını belirten Özdebir, "Yalın üretimi başaran firmalarımıza sonrasında Endüstri 4.0'ı öğretmek istiyoruz. Endüstri 4.0'ı uygulayabilmek için yalın üretimi bilmek lazım. Bizim burada yapmış olduğumuz model bu." dedi.