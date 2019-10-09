FİNANS

İş adamları ve akademisyenlerden "Model Fabrika"ya ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 12:36 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: -"Buradaki (Model Fabrika) temel amaç, yalın üretimi başaran firmalarımızın arkasından Endüstri 4.0'ı öğretmek. Endüstri 4.0'ı uygulayabilmek için yalın üretimi bilmek lazım" - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş: -"Günümüzün en önemli kelimelerinden biri verimlilik. Model Fabrika'da da bu verimliliği uygulamayla beraber gördük"

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, verimliliğin Türkiye'nin en önemli sorunlarından olduğunu belirterek, "Buradaki (Model Fabrika) temel amaç, yalın üretimi başaran firmalarımıza sonrasında Endüstri 4.0'ı öğretmek. Endüstri 4.0'ı uygulayabilmek için yalın üretimi bilmek lazım." dedi.

ASO Başkanı Özdebir ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile aralarında ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak'ın da bulunduğu heyet, ASO 1. OSB'deki "Model Fabrika" olarak bilinen Türkiye'nin ilk "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi"ni ziyaret etti.

Özdebir, buradaki konuşmasında, verimliliğin Türkiye'nin en önemli sorunlarından olduğunu dile getirerek, "Örneğin ABD'nin verimliliğine 100 dersek bizim işletmelerimizin verimliliği 40'larda. KOBİ'ler büyük işletmelere göre 5 misli daha az verimli." ifadesini kullandı.

Model Fabrika projesiyle işletmelerin verimli çalışabilmelerini ve yalın üretimi öğrenmelerini amaçladıklarını belirten Özdebir, "Yalın üretimi başaran firmalarımıza sonrasında Endüstri 4.0'ı öğretmek istiyoruz. Endüstri 4.0'ı uygulayabilmek için yalın üretimi bilmek lazım. Bizim burada yapmış olduğumuz model bu." dedi.

- "Etkileyici bir yer"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de iş dünyası açısından verimliliğin önemine işaret etti.

Model Fabrika'da verimliliği uygulamalı gördüklerini söyleyen İbiş, "İnsanın günlük yaşamda fark edemediği bazı detayları burada verimlilik yönünden görme fırsatı bulduk. Etkileyici bir yer. İnsan içine girince daha çok etkileniyor. Bizde burada elde edilen öğretileri, eğitime, eğitim çıktısına aktarabileceğiz." diye konuştu.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş da yalın üretimin özellikle KOBİ'lerin üzerinde durması gereken önemli bir uygulama olduğunu kaydetti.

Türkiye'de KOBİ'lerin verimsiz çalıştıklarını belirten Akdaş,"Belki işçiliklerimiz ucuz ama verimsiz. Dolayısıyla üretim daha pahalıya geliyor. Burası üretim bandının nasıl hızlandırılacağını, işçilik maliyetlerini nasıl azaltılacağını göstermesi açısından iyi bir model." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak da oluşturdukları "Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Platfromu" ile öğretim üyeleriyle fabrikaları gezdiklerini, sanayicileri de üniversiteyle buluşturduklarını söyledi.

Gezinin ardından Özdebir, Sarıtoprak, İbiş ve Akdaş yalın üretim tekniklerinin uygulandığı Box Simulation isimli oyunu oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
ASO Niyazi Akdaş Nurettin Özdebir TÜSİAV

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