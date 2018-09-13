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İş adamlarına 404 beş yıldızlı otelle "yazılım şehri" önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Hiçbir fabrikaya hiçbir binaya ihtiyaç duymadan Antalya'daki 404 beş yıldızlı otelin her bir odasını ofis olarak kullanabileceğimiz şekilde Antalya'yı bir yazılım şehrine dönüştürelim"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iş adamlarına 404 beş yıldızlı otelle kenti "yazılım şehrine" dönüştürme önerisinde bulundu.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneğinin (DÖSİAD) etkinliğinde yaptığı konuşmada, Antalya'nın önemli bir şehir olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin hedefleri var" ifadesini kullanan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’yi bu hedeflerde ileriye taşıyacak şehirler var. Antalya, bu şehirlerin en önemlilerinden bir tanesi. Antalya, büyümeye, üretmeye devam edecek. Hem turizmde büyüyecek hem tarım sektöründe büyüyecek hem ticaret sektöründe büyüyecek hem de çaktırmadan sanayi sektöründe büyüyecek. Antalya'nın en büyük sektörü, en büyük gelir kaynağı turizm. Bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek. Antalya'nın sanayideki projelerini bunu görerek, bunu bilerek yapması lazım. Antalya Ar-Ge'ye dayalı yüksek teknolojili ürünler üretsin. Antalya'da mesela yazılım yapalım. Hiçbir fabrikaya hiçbir binaya ihtiyaç duymadan Antalya'daki 404 beş yıldızlı otelin her bir odasını ofis olarak kullanabileceğimiz şekilde Antalya'yı bir yazılım şehrine dönüştürelim. Antalya'nın ekosistemi buna müsait. Amacımız, bu şehri yüksek teknoloji üretebilen bir şehre dönüştürebilmek. Yazılım konusunda bu şehri bir yere taşımak. Bu konuda iş adamları olarak da sizden destek beklediğimizi belirtmek istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
antalya DÖSİAD Vali Münir Karaloğlu

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