İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, "Altın Gençler" uygulaması kapsamında 2018 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı gösteren 120 öğrenciyi ödüllendirdi. Bu yıl YKS'de dereceye giren ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden öğrencilere ödülleri, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin de katılımıyla düzenlenen törende verildi. Genel Müdürlük binasındaki törene, öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri de katıldı. Törende konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Bali, ailelerin evlatlarının eğitimine verdiği önemden bahsederek, "ceketimi satar yine seni okuturum" sözünün çok anlam ifade ettiğini anlattı. Öğrenciler ile onların başarılarında katkısı bulunan ailelerini ve öğretmenleri kutlayan Bali, 2 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınavda böyle bir başarıya ulaşmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Bali, "Bu başarının kolay edilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Sınava hazırlanırken gösterilen çabayı, gayreti, ailelerin ve çevrenin verdiği desteği unutmak mümkün değil. Disiplinli bir şekilde azimle çalışan sizlerin başarısı da tabii ki bunlarla kıyaslanmayacak kadar büyük." dedi.

\ - "Sadece iktisadi kalkınmaya değil toplumsal gelişmeye de katkı sağlıyoruz" Bali, sürdürülebilirliğin ve istikrarın karşılığı olan İş Bankası'nın, kuruluş misyonu gereği sadece iktisadi kalkınmaya değil toplumsal gelişime de katkı sağladığını vurguladı. Bu kapsamda eğitim, kültür-sanat ve çevre alanlarında toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde uzun soluklu ve yaygın projeler yürüttüklerini dile getiren Bali, kalkınmanın en önemli sacayaklarından biri olarak gördükleri eğitime özel bir önem verdiklerini bildirdi. Bali, bu alanda Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsorluğunun yanı sıra Darüşşafaka ile "81 İlden 81 Öğrenci" projesine devam ettiklerini, ayrıca "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası ile milyonlarca öğrenciyi kitapla buluşturduklarını anlattı. Bali, "1971 yılından bu yana 'Altın Gençler' uygulaması ile de şimdiye kadar 3 binin üzerinde öğrenciyi ödüllendirdik. Uygulamanın ilk yıllarında ödül alanlar 60 yaşını geçti." diye konuştu. \ - "Sosyal sorumluluk projelerimiz sürecek"