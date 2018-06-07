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İş Bankası API Portalı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası, hayata geçirdiği API Portal ile geliştiriciler, girişimler ve finansal kuruluşlara yenilikçi ürünler tasarlayabilecekleri bir ortam sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, hayata geçirdiği Uygulama Programlama Arayüzü (API) Portalı ile geliştiriciler, girişimler ve finansal kuruluşlara yenilikçi ürünler tasarlayabilecekleri bir ortam sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, farklı uygulamaların birbirleriyle etkileşime girmesini ve veri alışverişi yapmasını sağlayan Uygulama Programlama Arayüzü (API), uygulamaların özelliklerini geliştirmek ve işlevselliğini artırmak için kullanılıyor.

Geliştiriciler ve kuruluşlar API Portal üzerinden, İş Bankası'nın ürettiği API'lar hakkında bilgi edinebiliyor, portal üzerinden Banka ile iletişime geçerek API'ları test edip, üretim ortamına alabiliyorlar.

Geliştiriciler, ilgilendikleri API'ları İş Bankası portalı üzerinden hazır şekilde kullanarak, ilgili fonksiyonu baştan yazmanın zaman ve kaynak maliyetinden tasarruf etmiş oluyor. Banka ve girişimlerin işbirliği, API Portal ile daha kolay hale geliyor.

İş Bankası, geliştiriciler ve yenilikçi girişimlerin ihtiyaçlarını dinleyerek API Portal üzerinden sunduğu 14 adet API'nın sayısını daha da artırmayı hedefliyor.

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