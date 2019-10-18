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İş Bankası, Avrupa'da 3D Secure 2.0'a geçen ilk Visa üyesi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası, internet üzerinden yapılan kartlı alışverişlerde kart hamilinin doğrulanmasına olanak sağlayan 3D Secure doğrulama altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3D Secure 2.0'ın Avrupa'daki ilk geçişini yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, internet üzerinden yapılan kartlı alışverişlerde kart hamilinin doğrulanmasına olanak sağlayan 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) doğrulama altyapısının güncel versiyonu olan EMV 3D Secure 2.0'ın Avrupa'daki ilk geçişini gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, online alışveriş işlemlerinde güvenliği artıran bu yeni teknolojinin, müşteri deneyimini iyileştirirken e-ticaret ekosisteminin tüm katılımcılarına olumlu yönde katkıda bulunması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, elektronik ticaretin önemli bileşenlerinden olan 3D Secure altyapısını çok uzun yıllardır müşterilerinin kullanımına sunduklarını belirtti.

Sezen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni uygulama sayesinde, kart hamili doğrulama aşamasında işlemin hızla sonuçlandırılarak alışverişin kolaylıkla tamamlanmasını ve mobil başta olmak üzere tüm online alışverişlerde daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu yeni gelişmeyle, banka olarak özel önem verdiğimiz elektronik ticarette kart sahiplerinin daha kolay ve güvenli alışveriş yapmasının önünü açmış olduk. Bugün VISA logolu kartlarımızda 3D Secure 2.0 uygulamasına geçerek atmış olduğumuz adım, önümüzdeki dönemde üye işyerleri tarafından 3D 2.0 uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte çok daha büyük anlam kazanacaktır. Güncel teknolojiler ile kendi iş alanımızı birleştirerek müşterilerimiz için her daim değer yaratan ve hayatı kolaylaştıran çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de 3D Secure 2.0 alt yapısı ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüm cihazlarla uyumlu ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sunulacağını belirtti.

Tezel, "3D Secure 2.0 altyapısı, İş Bankası kart hamillerinin elektronik ticaret işlemlerini daha da güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlarken, aynı zamanda tüm kanallar için iyileştirilmiş müşteri deneyimi ile ödeme tecrübesini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Avrupa'da 3D Secure 2.0'a geçen ilk Visa üyesinin Türkiye'den bir bankamızın olması bizleri son derece mutlu etti. İş Bankası'nı bu alandaki başarılarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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