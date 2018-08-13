İş Bankası Genel Müdürü Bali: Gelinen nokta ekonomik temellerle izah edilemez

İstanbul, 13 Ağustos (DHA)- İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, piyasalarda gelinen noktanın ekonomik temellerle izah edilemeyeceğini söyledi.

Bali, bir TV kanalında ekonomideki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bali şunları söyledi;

"Bütçe açığının GSYH'ye oranı Türkiye'de şu an yüzde 2.0'ı biraz aşacak. Bu oran yıllarca yüzde 1.1 - 1.3 bandındaydı. Bunu AB ile, diğerleriyle kıyaslayın, harcamalarda bir miktar genişlemeye rağmen önemli bir mali disiplin göstergesidir.

"İkinci unsur kamu borç stokunun GSYH'ye oranı. Bu yüzde 28'lerdeydi, şimdi yüzde 30'lara gelmiş olabilir ama AB ile kıyaslayınca bunun üç katı oranlara giden ülkeler var.

"Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok. Daha önce yaşanan krizlerden en temel farklardan biri bu. Finansal kesimin dışındaki kesimde ise açık pozisyon var, bu da 217 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam ilk bakışta ürkütüyor, ama kısa vadede reel sektörün 6.5 milyar dolar net artı pozisyonu var. Yani bir yıla kadar kısa vadede long pozisyonuyla bir tahammülü var, karşı tedbirleri alacak imkanları var.

"Cari açığa bakarsak; cari açık çift basamaklara yaklaştığı sırada ve petrol fiyatlarının da 130 dolar olduğu dönemde kur atağı yemedik, şimdi kur atağı yiyoruz. İşte o nedenle bunun ekonomik temelleri yoktur. O nedenle gelinen seviyeleri görünce üzülüyorum.

"Bu yaşanan olaylar normal piyasa dinamikleriyle açıklanacak bir şey değil, bu karşılıklı aynen ifade edildiği gibi bir ekonomik savaş. Biz böyle bir atağı öngörebilmeli, çabuk aksiyon göstermeliyiz.

"Şu an artık söylem değil eylem zamanı. Piyasa yeterli aksiyon alınmama halini cezalandırıyor. Merkez Bankası önlemlerini aldı, BDDK da düzenlemeler yaptı. Bu kararların piyasa karşılığı da olacaktır.”



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