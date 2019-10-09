İş Bankası girişimci desteğine uluslararası halka ekledi

İSTANBUL (AA) - Girişimcilere desteğini kesintisiz olarak sürdüren İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup girişimlerini global şirketler ve yatırımcılar ile buluşturmak üzere San Francisco'ya götürüyor.

Türkiye İş Bankası'nın açıklamasına göre, banka, girişimcilik ekosistemine kattığı değerleri geliştirmeye devam ediyor. Bugünün üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcilere desteğini aralıksız sürdüren İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup girişimlerini global şirketler ve yatırımcılar ile buluşturmak üzere San Francisco'ya götürecek.

Bankanın Silikon Vadisi'ndeki inovasyon merkezi Maxitech ve ABD'li danışman firma US Market Access Center (USMAC) iş birliğiyle yürütülen yurt dışı programının ilk ayağı, Türkiye'de gerçekleştirildi. Workup'ın 5. dönem girişimleri ve önceki dönem mezunlarına USMAC'ın alanında uzman mentorlarından üç gün boyunca ABD'de etkin satış, sunum ve iş geliştirme teknikleri konusunda eğitim ve mentorluk verildi.

Eğitimin sonunda programın ABD’de yürütülecek bölümüne katılacak 3 girişim seçildi. Seçilen girişimler Agrovisio, PCI Checklist ve Holonext; uluslararası pazarlara açılma hedefi ile kendi alanlarıyla ilgili iş geliştirebilecekleri global şirketler ve yatırımcılarla buluşmak üzere ekim sonunda San Francisco'ya gidecek.