İş Bankası, ihracatçı KOBİ’lere kolaylık sağlayacak

İstanbul,24 Ekim (DHA) - Türkiye İş Bankası, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak amacıyla, ürün arama motoru ve veri tabanı olan Globalpiyasa.com ile işbirliği yaptı.
Firmalara e-ticaret, satın alma ve teklif alt yapısı sunan, e-katalog ve ihracat danışmanlığı sağlayan bir iş ağı olan Globalpiyasa.com’un bir yıllık e-ticaret paketleri, İş Bankası kredi kartı ya da havale yoluyla ödemelerde yüzde 50 indirimli olarak sunuluyor.
İş Bankası müşterileri paket üyeliği sonrası şubelerinden ilk kez alacakları İhracatçı Kart’ları bir yıl boyunca kart aidatı ödemeden kullanabilecek.
İş Bankası’nın ihracatçı KOBİ’lere özel sunduğu İhracatçı Kart ile firmalar Türkiye’de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor, hem de İş Bankası aracılığı ile gerçekleştirdikleri ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanıyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilmiş e-ticaret siteleri içinde yer alan Globalpiyasa.com’da firmalar hem hızlı ve kolay yönetebilecekleri teknolojik web sitelerine, hem de güçlü, dinamik uygulamalarla pazara erişim olanaklarına sahip oluyorlar. (Fotoğraflı)
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