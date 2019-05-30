İş Bankası ile Yandex.Checkout elektronik ticarette iş birliğine gitti

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Rusya'nın en büyük online ödeme altyapısı sağlayıcılarından Yandex.Checkout ile ödeme kabulü anlaşması imzaladı. İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, Rusya’nın en büyük online ödeme altyapısı sağlayıcılarından Yandex.Checkout ile ödeme kabulü anlaşması imzaladı. Yakın zamanda Rusya'nın milli kartı MIR'i fiziki ve sanal üye iş yerlerinde ve bankamatiklerinde kabul etmeye başlayan İş Bankası, Türk işletmelerin elektronik ticaret üzerinden Rus tüketicilere ulaşarak mal ve hizmet satışlarını kolaylaştırabilmek amacıyla Yandex.Checkout ile iş birliğine giderek, Türkiye'nin Rusya ile olan ticaretinin gelişmesine önemli bir katkı daha sağlamış oldu. Elektronik ticarette gerek yurt içi gerekse yurt dışı işlemlerde sektör lideri olan İş Bankası'nın sanal POS hizmeti, yurt dışı müşterilere yapılan satışlar için Visa, Mastercard, Amex, UnionPay, JCB gibi uluslararası kart şemaları ile 50'den fazla ülkede geçerli, 34 farklı yerel ödeme yöntemini kabul ediyor.

Yapılan bu iş birliği, Türk firmalarının Rusya'dan Sberbank Online, Alfabank ve Yandex.Money gibi yöntemlerle Yandex Checkout platformu üzerinden ödeme alınabilmesini sağlıyor. Bu sayede Türk işletmelerince, Yandex Checkout platformu üzerinden 92 milyon Sberbank Online, 16,1 milyon Alfabank ve 46 milyon Yandex.Money kullanıcısına erişilmiş oluyor. - "Yurt dışına satış yapan işletmelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İş Bankası olarak fiziki ve elektronik ticarete bakışımızda sınır ötesi ödemelere ayrı bir önem atfediyor ve her geçen gün sunduğumuz ödeme çözümlerimizi zenginleştiriyoruz. Türkiye-Rusya arasında gerçekleştirilen ticaretin geliştirilmesi amacıyla İş Bankası olarak üzerimize düşen görevi yapmak adına Yandex.Checkout ile iş birliğine giderek, sanal POS uygulamamızdaki yurt dışı ödeme hizmetimizi geliştirdik." ifadelerini kullandı. Böylece, havayolları, turizm firmaları ve e-ihracat ile uğraşan işletmelerin Rusya'dan yapacakları tahsilatları kolaylaştırmış olduklarını belirten Sezen, üye iş yerlerine sundukları hizmet ve ürün çeşitliliğini artırmaya, bu sayede yurt dışına satış yapan işletmeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.