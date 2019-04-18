İş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyor

İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Türkiye İş Bankası, MIR markalı kartları tüm Bankamatiklerinde ve üye işyerlerinde kabul eden Türkiye’deki ilk banka; bu işbirliği ile Türkiye de Rusça konuşulmayan ülkeler arasında MIR markalı kartların kullanılabildiği ilk ülke oldu.

Söz konusu işbirliğiyle İş Bankası, turizm sezonu başlamadan 10 binden fazla e-ticaret noktasında, 400 bini aşkın fiziki işyerinde ve 6 bin 500’den fazla Bankamatikte 56 milyon MIR markalı kartı kabul edecek.

Sezen: MIR, Rusya - Türkiye arasındaki ticareti kolaylaştırıyor

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yapılan işbirliğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“MIR kartlarının bankamız tarafından kabulüyle ulaşım, turizm ve perakende gibi birçok alanda hizmet veren üye işyerlerimizde ülkemize gelen Rus misafirlerimizden kredi kartı ile tahsilat kolaylaşıyor. Rus misafirlerimize uçak bileti alımı, otel rezervasyonu, alışveriş ve ülkemizdeyken yaygın Bankamatik ağımız ile 7/24 nakit ihtiyaçlarının karşılanması imkanı da sağlıyoruz.

“İş Bankası olarak, fiziki ve elektronik ticarete bakışımızda sınır ötesi ödemelere özel bir önem atfediyoruz. Üye işyerlerimizi küresel sisteme entegre edebilmek için yurtdışına fiziki ve elektronik kanallar üzerinden gerek hizmet gerekse mal satışıyla ilgili olarak sunduğumuz ödeme çözümleriyle destekleme yönünde özel bir gayret sarf ediyoruz.

“Üye işyerlerimiz ile Rus tüketicileri yakınlaştırdığımız bankamız ile Mir arasındaki bu işbirliğinin ticareti geliştirmemize ve yerel ödeme sistemleri üzerinden yerel para birimleri kullanılarak, Rusya ile ülkemiz arasındaki e-ihracat hacmini artırmamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

Komlev: Rus kart sahipleri Türkiye’de tüm işlemlerini yapabilecek

MIR Ödeme Sistemi operatörü NSPK (National Payment Card System) Genel Müdürü Vladimir Komlev, de şu yorumu yaptı:

“Uzun yıllar boyunca, Türkiye, Ruslar için en popüler turistik yerlerden biri oldu. Yalnızca 2018'de 5.8 milyondan fazla Rus vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye İş Bankası, bu tatil sezonu başladığında tüm ağı ile MIR kartlarını kabul etmeye hazır olacak ve böylece Rus kart sahiplerinin tüm işlemleri yapabilmelerini sağlayacak.” (Fotoğraflı)

