İş Bankası, Rusya'nın ulusal ödeme sistemi MIR'ı kabule başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Rusya'nın ulusal ödeme sistemi MIR markalı kartları Türkiye'de kabul eden ilk banka oldu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre İş Bankası, MIR markalı kartları tüm bankamatiklerinde ve üye iş yerlerinde kabul eden Türkiye'deki ilk banka oldu.

Bu işbirliği ile Türkiye de Rusça konuşulmayan ülkeler arasında MIR markalı kartların kullanılabildiği ilk ülke oldu. Böylece İş Bankası, turizm sezonu başlamadan 10 binden fazla e-ticaret noktasında, 400 bini aşkın fiziki iş yerinde ve 6 bin 500'den fazla bankamatikte 56 milyon MIR markalı kartı kabul edecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, MIR kartlarının İş Bankası tarafından kabulüyle ulaşım, turizm ve perakende gibi birçok alanda hizmet veren üye iş yerlerinde ülkeye gelen Rus misafirlerden kredi kartı ile tahsilatın kolaylaşacağını belirtti.

Rus misafirlere uçak bileti alımı, otel rezervasyonu, alışveriş ve Türkiye'de iken yaygın bankamatik ağı ile 7/24 nakit ihtiyaçlarının karşılanması imkanının da sağlandığını ifade eden Sezen, şunları kaydetti: