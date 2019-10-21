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İş Bankası tarımda dijitalleşmeye "İmeceMobil" ile katkı sunacak

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek: - "Geçtiğimiz ay başlattığımız Dijital Tarım Projesi, teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz Tarım Girişimciliği Yarışması gibi tarıma ve teknolojiye aynı anda dokunan çalışmalarımız aralıksız devam edecek" - Softtech Genel Müdürü Melih Murat Ertem: - "İş Bankası’nın teknoloji iştiraki olarak, Türkiye’de ilklerin bankasının dijital dönüşümüne öncülük eden nitelikli çözüm ve hizmetlere imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın iştiraki Softtech tarafından geliştirilen "İmeceMobil" uygulaması ile çiftçiler, ihtiyaç duydukları birçok bilgiye dijital ortamda ulaşabilecekler.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan tarım sektöründe teknolojiye dayalı yenilikçi projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Bankanın teknoloji şirketi Softtech tarafından geliştirilen, çiftçilerin üretim aşamalarında ihtiyaç duyacakları çeşitli bilgileri 7/24 görebilecekleri “İmeceMobil” uygulaması kullanıma sunuldu.

Tüm çiftçilerin akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirebilecekleri "İmeceMobil” uygulaması sayesinde, tarla, bahçe ve hayvancılık ile ilgili üretim tesisi bilgileri kaydedilebiliyor ve bu alanların hava tahmin raporları görülebiliyor. Don, dolu, şimşek, fırtına ve şiddetli yağış gibi anlık hava olayları hakkında önceden uyarılar alabilen çiftçiler, ayrıca alanında uzman ziraat mühendislerine ve veteriner hekimlere istedikleri zaman bitkisel üretimle ve hayvancılıkla ilgili sorular sorabiliyor.

Uygulama kapsamında, tarımsal ürünlerin en son tarihli hal/borsa fiyatları ile yem, et, süt ve yumurta fiyatları öğrenilebiliyor ve çeşitli tarımsal güncel haber ile duyurulara ulaşılabiliyor.

Çiftçiler ayrıca bulundukları bölgelerdeki tarımsal girdilerin teminine yönelik İş Bankası’nın kampanyalarından haberdar olabiliyor ve İmece Kart sahipleri, “İmece Kart’ım” seçeneği üzerinden kart bilgilerine ulaşıp işlemlerini kolayca yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli üretime katkı sağlamanın, ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu bildiklerini diye getirdi.

Şimşek, "Yeni nesil teknolojiler pek çok sektörde uygulama alanı bulmaya devam ederken, bu sektörler arasında tarım yerini giderek daha da sağlamlaştırıyor. Bu anlamda, teknolojinin ve yenilikçiliğin ön plana alındığı ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarım bankacılığı yapılması, stratejimizin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. İmeceMobil uygulamasını müşterimiz olsun olmasın tüm üreticilerimizin kullanımına sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz ay başlattığımız Dijital Tarım Projesi, teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz Tarım Girişimciliği Yarışması gibi tarıma ve teknolojiye aynı anda dokunan çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Softtech Genel Müdürü Melih Murat Ertem de tarım sektöründeki dijitalleşmeyi desteklediklerini dile getirerek, "İş Bankası’nın teknoloji iştiraki olarak, Türkiye’de ilklerin bankasının dijital dönüşümüne öncülük eden nitelikli çözüm ve hizmetlere imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerden biri olan tarımda, çiftçilerimizin katma değerli üretimini yeni nesil teknolojilerle desteklemeyi hedefledik. Geliştirdiğimiz bu uygulama ile çiftçilerimizin hayatını birçok akıllı yenilikle kolaylaştıracağımıza inanıyoruz. Softtech olarak, insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan ve en önemlisi hayata zaman yaratan uygulamalar geliştirme vizyonuyla ilerliyoruz. Bu anlamda İş Bankası ile sektörlere güç kazandıracak bunun gibi pek çok yeniliğe imza atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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