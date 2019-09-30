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İş Bankası "Tekcep" uygulamasını hizmete sundu

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek: - "Dijital nakit yönetim sistemi Tekcep'i bugün hizmete sunduk" - "İş Bankası olarak bu durumu kaçınılmaz bir fırsat olarak görüyoruz. Dijital çağa küresel düzeyde uyum sağlamak önemli yatırımlar gerektiriyor ve bu yatırımları yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, dijital nakit yönetim sistemi Tekcep'i bugün hizmete sunduklarını belirtti.

İş Bankası'nın düzenlediği Tekcep tanıtım toplantısında konuşan Şimşek, dijital dönüşüm son yıllarda tüm dünyada sıklıkla önemi vurgulanan ve üzerinde çok konuşalan bir konu olduğunu söyledi.

Şimşek, "Teknolojideki değişim ve dönüşüm hayatımızın her alanına nüfus etmiş durumda. Bunda her sektör olduğu gibi bizim sektörümüzde etkileniyor." açıklamasında bulundu.

Dijital nakit yönetim sistemi Tekcep'i bugün hizmete sunduklarını kaydeden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş Bankası olarak bizde bu durumu kaçınılmaz bir fırsat olarak görüyoruz. Dijital çağa küresel düzeyde uyum sağlamak önemli yatırımlar gerektiriyor ve bu yatırımları yapıyoruz. Çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Burada altını çizmek istediğim nokta bankaların sadece kendilerinin kurum olarak dijitalleşmesi tek başına yeterli değil. Biz iş yapışlarımızı, organizasyonlarımızı teknolojik gelişmelerden yararlanarak dijitalleştiriyoruz ama bu yalnız başına yeterli değil.

Bizim dönüşümü kurumlarımızda gerçekleştirmenin yanında aynı zamanda sağladığımız hizmet ve ürünlerimizle müşterilerimizin dijtalleşmesine de katkı koymamız, müşterilerimizin dijitalleşmesine destek vermemiz gerekiyor. Nitekim günümüzde müşteriler artık daha kolay ve ergonomik olanı tercih ediyorlar. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerin böyle şekillendiği bir ortamda bankaların yenilikçi çözüm üretmesi kaçınılmaz bir şekilde yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk."

Şimşek, dijital dönüşümü hedefleyen yenilikçi finans ve ürünlerin etkili şekilde uygulanması ve buna yönelik yatırımların yapılması İş Bankası olarak kendilerinin her zaman önceliği olduğunu belirterek, "Bu kapsamda da müşterilerimizi en iyi ürün ve hizmetlerimizle buluştururken hep ilkleri hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Bilişim çağının en önemli maddesi dijitalleşmek"

İş Bankası’nın iştiraki Softtech'in Genel Müdürü Melih Murat Ertem ise bugün Tekcep ile bankacılık sektöründe bir ilke imza attıklarını kaydetti.

Tekcep'in ticari bankacılığın gelişmesini bir adım öne taşıyan bir hizmet olduğunu belirten Ertem, "Tekcep bugün Avrupa ve Amerika dahil çok az örneği olan bir açık bankacılık hizmeti. Bu anlamda Türkiye'de bir ilk." ifadelerini kullandı.

Ertem, şunları kaydetti:

"Tekcep ile ticari müşterilerin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Ticari müşteriler günlük koşturmalarında banka hesaplarını takip etmek için farklı platformlara girip çıkma zorunda kalıyorlar. Artık bu hesapların hepsi tek uygulamadan kontrol edebilecekler. Böylece birçok uygulamada işlem yapma zahmetinde kurtulacaklar. Bankacılık işlemlerini yönetirken zaman kazanıcaklar. Tekcep bunu sağlayarak hayata zaman sağlıyor. Bilişim çağının en önemli maddesi dijitalleşmek ve bu özellikle banka ve finans sektörü için daha çok geçerli."

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