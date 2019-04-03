İş Bankası ve Paynet arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, mobil ödeme yöntemi "Maximum Mobil ile Öde" uygulamasını Paynet Ödeme Hizmetleri'nin kullanımına açtı.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Maximum Mobil kullanıcılarının e-ticaret siteleri ya da mobil uygulamalarında sadece cep telefonu numaralarını girerek satın alma deneyimini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilmelerine olanak sağlayan "Maximum Mobil ile Öde" yöntemi, Paynet altyapısındaki firmalar tarafından da kullanılabilecek.

İş Bankası ve Paynet iş birliği kapsamında, Maximum Mobil kullanıcıları, Paynet üye iş yerlerinden sadece cep telefonu numarası ile hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, dijital çağda teknolojinin sürekli gelişip çok daha ileri noktalara giderken, yeni gelişen teknolojileri yalınlaştırıp müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni hizmetler sunma konusunda çok yönlü çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Maximum Mobil ile Öde'nin geçerli olacağı e-ticaret platformlarının yaygınlaştırılmasında, fintech iş birliklerine de önem verdiklerini vurgulayan Sezen, Paynet ile yaptıkları iş birliğini de fintech ekosistemindeki değer zincirine önemli bir katkı olarak değerlendirdiklerini kaydetti.