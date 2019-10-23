İş Bankası/Bali : Dijitalleşme bir organizasyonun bütününe sirayet etmeli

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, birinci adamların, zamanımıza denk gelen bir değişim, dönüşüm süreci olan dijitalleşmenin doğal bir parçası olmaları gerektiğini belirterek, “Dijitalleşme bir organizasyonun bütününe sirayet etmeli” dedi.

Webrazzi Summit 2019’da konuşan ve dijitalleşmenin, zamanımıza denk gelen değişim dalgası olduğunu ifade eden Bali, “Böyle bakıldığında aslında sanayi devriminden, buharlı makinelerin icadından bir farkı yok. O tarihlerde insanlar fizik sınırlarını aşmaya çalışıyordu. Bugün dijitalleşmeyle, yeni algoritmalarla, yapay zekâ ile bu defa zihnin sınırları aşılmaya çalışılıyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hâlbuki dijitalleşme tabandan, müşterilerden, insan davranışlarından tetiklenen bir süreç. İş dünyasında tedarikçi de çalışan da bu denkleme dâhil. Hepsi bir arada dönüşüyor. Dışında kalmak mümkün değil. Gecikme olursa da bu zemin kaybettirir, iş modellerindeki değişimin farkına varılmaz.

"Dijital dönüşüm kontrol edilebilir bir süreç değil. Bu yönüyle bakıldığında topyekûn, bütüncül ve kapsayıcı olmak zorundadır. ‘İşletmenin şurası buna uygun, orayı öyle yapalım ama bu kısımda geleneksel yöntemlerle devam edelim’ demek mümkün değil. Başlangıç aşamasında bir yönetme taktiği olarak ilişkisi güçlü alanlarda belki çekim, cazibe merkezleri oluşturulabilir.

"Orada yaratılan enerji ile işletmenin diğer taraflarına bu yayılabilir. Ancak asıl dönüşümü sağlayabilmek için bütün iş süreçlerinin kapsanması gerekir. Eğer süreç, özel bir yerde dijitalleşmeyle, dönüşümle ilgili bir ünite kurup onunla yürütülürse, bu, büyük bir gemiyi sürat motoru ile yönlendirmeye, onun yönünü değiştirmeye çalışmaya benzer. İmkânsız bir şeydir.

"Örneğin İş Bankası’nda bu iş, bireysel bankacılıktan nüve olarak doğdu. Çünkü müşteri davranışlarındaki değişimin bankacılığa yansımalarının en fazla hissedildiği yerdi. Tabii ki orayla sınırlı bir faaliyet olarak kalmadı, bütün süreçlerimize yayıldı. Eğer arabanın dört tekerleği aynı hızda gitmiyorsa,araç en düşük hızı olan tekerleğe tabi olur. Onun için hepsibirden senkronize edilmeli.

"Sürecin içindeki herkes birinci adamın varlığını, taahhüdünü, samimiyetini hissetmeli. Eğer o irade, kararlılık yeteri kadar hissettirilmezse yine aksaklıklar olur. Örneğin; ‘arkadaşlar yapıyor’ mesafesindeki işlerin hiçbiri yürümez. İmkân sağlamak, güç vermek, hakem olmak lazım... Ortak bir mesai ile öğrenme gayreti göstermek, o işin mutfağına girmek de önemli.

"Kamu tarafında yatırım yapma saikini güçlendirecek, kolaylıklar sağlayacak, vergiyle ilgili düzenlemelerde imkân sağlayacak alanlar yaratmalıyız. İş dünyası, finans, kamu ve akademik çevreler bir arada çalışmalı. Çünkü tekil çalışmalarla istenilen sonuçlar yaratılamayabilir." (Fotoğraflı)

