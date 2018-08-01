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İş Bankası'ndan 3,3 milyar TL net kar

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: - "Cari yılın ilk yarısını başarılı sonuçlarla kapatan ve aktif kalitesini muhafaza eden İş Bankası, önümüzdeki dönemde de girişimciliğe ve kalkınmaya olan desteğini sürdürmeye, istikrarlı ve sağlıklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulamaya ve ülke ekonomisinin uzun vadeli gelişimine katkıda bulunmaya devam edecektir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, cari yılın ilk yarısında 3,3 milyar TL düzeyinde net kar elde etti.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, bu yılın haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü 2017'nin sonuna göre yüzde 10 artırarak 398,3 milyar TL’ye yükseltti ve Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu sürdürdü.

Söz konusu dönemde bankanın nakdi kredileri 261 milyar TL, gayrinakdi kredileri ise 94,7 milyar TL seviyesine yükseldi. Böylelikle İş Bankası’nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 355,7 milyar TL düzeyine ulaştı. İş Bankası’nın sorunlu kredilerinin toplam kredilere oranı yüzde 2,7 düzeyinde gerçekleşti ve yılın ikinci çeyreğinde de sektör ortalamasının altında seyretmeye devam etti.

Mudilerinin İş Bankası’na duyduğu güvenin en önemli göstergesi olan bankanın mevduat hacmi 219,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Banka yerli ve yabancı yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini korumaya ve artırmaya devam ederken, yılın ilk yarısında sermaye piyasalarında ihraçlarını sürdürdü. Buna ilaveten banka, mayıs ayında 18 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 447 milyon dolar ve 867,6 milyon avro tutarında olmak üzere iki dilimli 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etti. Mevcut piyasa koşullarında çok sayıda bankanın katılımı ve yüzde 100’ün üzerinde yenilenme oranı ile alınan kredi, İş Bankası’nın uluslararası piyasalardaki güvenilir konumunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

İş Bankası’nın teknoloji iştiraki SoftTech’e bağlı olarak Silikon Vadisi’nde kurulan MaxiTech aracılığıyla dünyanın en önemli girişimcilik ekosistemindeki yeni oluşum ve teknolojilerle ilgili gelişmeler yakından takip edildi ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. İş Bankası, dijital alanda yurt içinde de önemli yatırımlar yaptı.

Banka, teknoloji alanındaki gelişmelerle dijital bankacılık hizmetleri arasında bütünleşme sağlayarak müşterilerine çağın gereklerine uygun ve daha kaliteli hizmet verebilmek için çalışmaya devam etti.

Kuvvetli mali bünyesini muhafaza eden İş Bankası, cari yılın ilk yarısında 3,3 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Bankanın öz kaynak büyüklüğü ise 45,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Risklerini etkin bir şekilde yönetmeye devam eden bankanın sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 15,9 düzeyinde gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Büyük ölçekli yatırımlara sağlanan finansman desteğinin yanı sıra küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ve hanehalkına verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz. Temin ettiğimiz kaynakları ülke ekonomisinin istikrarı için tahsis etmeye devam ediyoruz. Cari yılın ilk yarısını başarılı sonuçlarla kapatan ve aktif kalitesini muhafaza eden İş Bankası, önümüzdeki dönemde de girişimciliğe ve kalkınmaya olan desteğini sürdürmeye, istikrarlı ve sağlıklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulamaya ve ülke ekonomisinin uzun vadeli gelişimine katkıda bulunmaya devam edecektir."

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