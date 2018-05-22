İş Bankası'ndan Anında Ticari Kredi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, hayata geçirdiği Anında Ticari Kredi ile hem İşCep hem de internet şubesinin ticari ve bireysel seçenekleri aracılığıyla esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerinin ticari kredi başvurularını sonuçlandırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen Anında Ticari Kredi ile hem İşCep hem de internet şubesinin ticari ve bireysel seçenekleri aracılığıyla esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerinin ticari kredi başvuruları anında sonuçlandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, esnafın finansal ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve onlara en uygun çözümleri sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Esnafımızın vakti yok, dükkanını, iş yerini bırakıp da kolay kolay bankalara gidemiyor. Ayrıca ticari hayat mesai günleri ve saatleriyle de kısıtlı değil. Esnafımızın, cumartesi, pazar günleri veya hafta içi akşam saatlerinde de acil nakit ihtiyaçları olabiliyor. Dolayısıyla onları dijitalleşmeye en açık, dijital hizmetlerden en yoğun şekilde yararlanabilecek müşterilerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda biz de Anında Ticari Kredi ile ticari kredi limiti olsun olmasın, müşterilerimizin 50 bin TL'ye kadar taksitli ticari kredi başvurularını şubeye uğramalarına gerek kalmadan değerlendirme ve kullandırım aşamalarını da kapsayacak biçimde en az bilgi girişiyle saniyeler içerisinde tamamlayabilmelerini mümkün hale getirdik."