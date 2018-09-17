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İş Bankası'ndan 'Atatürk hisseleri' açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası, Atatürk hisselerinin temsili konusunda açıklama yaptı.

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Türkiye İş Bankası, Atatürk hisselerinin temsili konusunda açıklama yaptı.
Bugünkü yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Türkiye İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin temsili konusundaki değerlendirmelerle ilgili bankadan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Türkiye İş Bankası milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından elde edilen siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmesi için 26 Ağustos 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları ve sermayeye bizzat katılımıyla kurulmuştur.
"1 Milyon TL tutarındaki kuruluş sermayesi Atatürk ile yakın çevresindeki asker ve bürokratların yanı sıra Anadolu ticaretinin önde gelenlerinin mütevazı birikimlerinden karşılanmıştır.
"Atatürk’ün vefatının ardından vasiyetnamesine uygun olarak Atatürk hisseleri Cumhuriyet Halk Partisi’ne devredilmiş, yine vasiyete uygun olarak hisselerin oy hakları Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kullanılmış, hisselerden kaynaklanan temettü vasiyette belirtilen şekilde Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na tevdi edilmiştir.
"Banka’nın 100 yıla yaklaşan tarihi içerisinde bu hisselerin mülkiyetine ve temsiline dair ortaya çıkan farklı görüşler nedeniyle konunun yargıya taşındığı da olmuştur."
Atatürk hisselerinin oranı yüzde 28.09
Bugün Banka hisselerinin yüzde 31.79’unun halka açık olduğu, çoğunluk hissenin ise yüzde 40.12’lik bir oran ile Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı olarak, Banka çalışan ve emeklilerine, İş Bankalılara ait olduğunun duyurulduğu açıklamada, "Atatürk hisselerinin oranı ise yüzde 28.09’dur. Çoğunluk hissesi, Yönetim Kurulu teşkilinde de yine çoğunluğu Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı’na vermektedir. Dolayısıyla, Türkiye İş Bankası, sermaye yapısı gereğince Atatürk hisselerini temsilen Yönetim Kurulu’nda bulunan üyelerin kim olduğu ya da kim tarafından aday gösterildiğinden bağımsız olarak, olağan ticari faaliyetlerini tarihi boyunca olduğu gibi kanunlara, mevzuata, ticari prensipler ve kuruluş misyonuna uygun olarak devam ettirmektedir" denildi
"Bankamızın faaliyetlerine etkisi söz konusu değil"
Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargı çerçevesinde Türkiye İş Bankası tüzel kişiliğinden bağımsız olarak belirlendiğinin açık olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Atatürk hisselerinin geçmişten günümüze CHP ve Hazine tarafından birlikte ya da ayrı ayrı temsil edildiği durumlar olmuştur. Ancak, bunun Bankamızın faaliyetleri ve iş yapış biçimi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Bankamız faaliyetlerini her zaman kuruluş amacına uygun bir biçimde ülkemizin kalkınması ve gelişmesine azami katkıyı sağlamak hedefiyle, kanun, mevzuat ve ticaretin amir hükümleri içerisinde onurla, inançla, samimiyetle yerine getirmek için gereken özeni göstermiştir" sözlerine yer verildi.
"Siyaset malzemesi yapılamayacak önemde bir kuruluştur"
Türkiye’nin milli sermayesi olarak, üstlendiği sorumluluğun bilincini faaliyetleri ile daima ortaya koyan İş Bankası siyaset malzemesi yapılamayacak önemde bir kuruluş olduğunun vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:
"Özellikle ülkemizin yoğun ve hassas gündemi içinde tüm değerlendirmelerin bu önem çerçevesinde yapılması milli menfaat meselesidir.Bankaların güven müesseseleri olduğunu, bu güvenin ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde hassasiyetle korunmasının bankalarımızdan ziyade milli ekonomimiz açısından önem taşıdığını kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız."

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