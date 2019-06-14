İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi

İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılı sonunda başlattığı ve ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından biri olan “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyasının bu yıl 12’ncisi gerçekleştirildi.

Banka, ülkemizde daha çok okuyan çocuğun nitelikli kitapla buluşması, okuyan ve sorgulayan gençlerin sayısının artması, öğrenciler için fırsat eşitliğinin oluşmasına katkıda bulunulması ve çocukların erken yaşta İş Bankası ile tanışmasının sağlanması amaçlarıyla 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile bugüne kadarki en büyük kitap kampanyalarından birine imza attı.

Kampanyanın bu seneki tanıtım toplantısı, civar devlet okullarından katılan ilköğretim ve ortaokul öğrencileriyle, İş Bankası İş Kuleleri'nde gerçekleştirildi. Bu sene 12'ncisi gerçekleştirilen “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası kapsamında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan ve dünya edebiyatında hayvan sevgisi denildiğinde ilk akla gelen eserlerden biri olan Anna Sewell’in "Siyah İnci” kitabı, 1 milyon ilkokul ve ortaokul öğrencisine hediye edilecek. Öğrenciler, kitaplarını İş Bankası şubelerinden alabilecek.