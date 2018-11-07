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İş Bankası’ndan ekonomiye 400 milyar lirayı aşan destek

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 20:32 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın sonuna göre yüzde 22,7 artarak 444,3 milyar liraya ulaştı - İş Bankası cari yılın 9 ayında 4,6 milyar lira net kar elde etti - İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: - "İş Bankası, önümüzdeki dönemde de milli bankacılığın önderliğini üstlenmeye ve Türkiye’de en çok güven duyulan müesseselerden biri olmaya devam edecektir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın 9 ayında 444,3 milyar lira oldu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın aktif büyüklüğü bu yılın 9 ayında, geçen yıl sonuna göre yüzde 22,7 artarak 444,3 milyar lira olurken, banka "Türkiye’nin En Büyük Özel Bankası" konumunu sürdürdü.

Bu dönemde, bankanın nakdi kredileri 291,3 milyar liraya, gayrinakdi kredileri ise 111,5 milyar liraya yükseldi. Böylelikle, İş Bankası’nın ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığı toplam kaynak tutarı 402,8 milyar liraya ulaştı.

İş Bankası, mevduat hacmini geçen yıl sonuna göre yüzde 19,3 artırarak 243 milyar liraya yükseltti. Banka aynı dönemde kaynak yapısını çeşitlendirmek ve fonlama maliyetlerini yönetmek amacıyla mevduat dışı kaynakları etkin bir biçimde kullanarak, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda menkul kıymet ihracı ve kredi temini yoluyla borçlanma işlemlerini başarıyla sürdürdü.

Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yarattığı olumsuz koşullara rağmen, kuvvetli mali bünyesini muhafaza eden İş Bankası, cari yılın 9 ayında 4,6 milyar lira net kar elde etti. Aynı dönemde, bankanın özkaynak büyüklüğü ise 46,6 milyar liraya ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan ve risklerini etkin bir şekilde yönetmeye devam eden İş Bankası’nın sermaye yeterliliği rasyosu ise eylül ayı sonunda yüzde 17,4 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası'nın, milli ekonomide güven tesisinin daha da önem kazandığı bu dönemde, hanehalkı ihtiyaçlarından, ülkenin büyük ölçekli yatırımlarının finansmanına kadar geniş bir yelpazede, ekonomiye destek sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Bankanın, yılın üçüncü çeyreğinde de bir yandan ihtiyatlı ve seçici yaklaşımını sürdürdüğünü, diğer yandan da verimlilik unsurunu gözeterek kaynaklarını tahsis etmeye özen gösterdiğini ifade eden Bali, "Kuruluşundan bu yana faaliyetlerini ‘Türkiye’nin Bankası’ olma vasfıyla ve ülke ekonomisine katma değer yaratma gayesiyle yürüten İş Bankası, önümüzdeki dönemde de milli bankacılığın önderliğini üstlenmeye ve Türkiye’de en çok güven duyulan müesseselerden biri olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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